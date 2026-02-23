Буда-Кошелевским РОСК окончено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя района, который осенью истекшего года проник в один из домов Будакошелевщины и похитил дорожный велосипед, причинив, таким образом, имущественный вред его владельцу.

Согласно данной статье, кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.

РОСК также обращает внимание граждан на необходимость надлежащего обеспечения сохранности личного имущества, находящегося в частных домах, при временном отсутствии хозяев по месту проживания.

Подготовила Татьяна Титоренко