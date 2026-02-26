Акцент – на выполнении в минувшую пятилетку Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность».

По итогам 2025 года в Гомельской области повышена доступность качественных медицинских услуг, более 90% взрослого населения, подлежащего обслуживанию в организациях здравоохранения, охвачены диспансеризацией, достигнуто снижение детской смертности. Проведено 122 законченных цикла ЭКО за счет средств бюджета. Продолжается работа по предабортному консультированию.

«Вопрос демографии — это вопрос будущего Гомельщины, страны, жизни конкретной семьи, рождения ребенка, здоровья матери, активного долголетия старшего поколения. В Беларуси вопросы поддержки семьи и защиты детства ведены в ранг абсолютного государственного приоритета. Все, что мы делаем в экономике и социальной сфере, должно работать на человека и на его будущее», – подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко.

