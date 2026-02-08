— Руслан Николаевич, Ваш профессиональный выбор был случайным или осознанным?

— В детстве, когда мне было лет 10, на летних каникулах отец брал меня с собой на работу. Он был мастером бригады по ремонту электрических сетей. Тогда массово проводилась замена деревянных опор на железобетонные. Мне было интересно наблюдать за этим процессом. Мама у меня, кстати, тоже работала в энергетической сфере. На двоих с отцом у них общий стаж работы — более 65 лет. И я продолжил династию, сделав свой профессиональный выбор осознанно.

Дело в том, что мышление у меня — инженерное (хотя в школе мне нравились и гуманитарные дисциплины). У меня была даже такая мечта: я хотел заниматься технической наладкой ракет, запускаемых со станции Байконур. Но это желание не сбылось, потому что в 1997 году, когда я оканчивал школу, возможности учиться в России у нас не было.

И, к слову, мой профессиональный выбор определил мое личное счастье. После учебы я читал учащимся Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа лекции о ремонте и эксплуатации электрооборудования. В колледже я встретил свою будущую жену.

— Что важно для хорошего инженера, кроме природной склонности к этой профессии?

— Когда я был руководителем и брал к себе на работу специалистов, то на собеседовании задавал буквально два вопроса. Первый: когда вы решаете математическую задачу, что вы испытываете? Лично у меня это эйфория, удовлетворение от достигнутой цели. Обязательно должен быть интерес решить задачу. Второе, что я спрашивал, — это тема дипломного проекта. Если человек любит свою профессию, естественно, результат своей деятельности он видит в конкретных проектных работах, которые делает самостоятельно, в которых разбирается.

Иными словами, если человек не совсем владеет вопросом, в нем нет любознательности, инициативы и целеустремленности, значит, он будет «толкабельным», его постоянно надо будет толкать и подстегивать.

Это касается не только сотрудников, обеспечивающих наш технологический суверенитет, но, наверное, и представителей других профессий.

— Назовите преимущества и недостатки, которые дает Вам инженерный склад ума уже в депутатской деятельности?

— Приведу пример. Вот есть гончар. С помощью рук и глины он творит шедевры. Это такое практическое занятие, когда ум должен совладать с руками — и получается результат. В то же время есть поэт. Он наделен словесным даром, простором мысли, любит общаться. И, на мой взгляд, в депутатской работе есть именно «элемент поэта». Мне, как инженерному работнику, бывает сложно. Приходится развивать навык коммуникации.

В то же время мои знания и опыт позволяют решать насущные проблемы избирателей. Почему? Просто у меня нет такого подхода к проблеме, что она невыполнима. Я привык делить задачу на этапы, алгоритмы и решать ее.

Многие считают, что основная деятельность депутатов — законодательная. Но суть в том, что мы избраны народом и призваны ему помогать. Поэтому к нам постоянно обращаются люди. Да, мы не всегда располагаем необходимыми ресурсами, но должны постараться решить вопрос исходя из взаимодействия с теми, кто ими обладает. И мне вот эта «инженерная архитектура» внутри меня не позволяет в трудных ситуациях пасть духом. Поэтапно я прихожу к результату. И получаю удовольствие от решения задачи.

Благодарность человека за помощь дорогого стоит.

— Какими советами родителей Вы руководствуетесь в работе и жизни?

— Исключать безразличие. Отец всегда говорил мне: если делаешь работу, делай ее хорошо. Если знаешь, что не получится, не начинай. Всегда оценивай свои силы.

Еще отец всегда исполнял свои обязательства. Вот всегда. Он учил: если ты обещаешь, то должен это выполнить. Я и своим детям об этом говорю, воспитываю на личном примере: «Видишь, я тебе обещал — я сделал, поступай так же». Это вызывает уважение и стимулирует ответственность.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь