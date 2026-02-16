Женщины, обратившиеся к депутату, пришли практически с аналогичными вопросами. Как оказалось, проблемы могут создавать не только соседи, живущие рядом, но и те, кто давно не живет по соседству.

Как рассказали жительницы дома №9 ул. Молодежной населенного пункта, в доме есть неотапливаемая квартира, в которой никто не проживает. Холод от нее распространяется и на соседние. Межкомнатные стены промерзают, как следствие – сырость и плесень на стенах других квартир. Жители верхнего этажа вынуждены в большие морозы не закрывать воду в кранах, чтобы не разморозить трубы. Также есть проблема у жильцов этого дома и с водосточной системой. В результате ее повреждения вода течет прямо в подвал.

Сельчанка дома №11 той же улицы посетовала на неприятный запах, идущий из соседней квартиры. Мужчина, проживавший в ней, сносил туда всякий хлам. В настоящее время он уехал на заработки, квартира пустует. Соседи готовы сами убрать мусор и обеспечить удовлетворительное санитарное состояние. Однако беспокоятся, что с возвращением данного гражданина ситуация возобновится. Поэтому женщина попросила выселить мужчину из арендного жилья.

Стоит отметить, что обе квартиры находятся на балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Жильцы ранее неоднократно поднимали эти вопросы, но они не были решены должным образом.

Проблемы, обозначенные сельчанами, Руслан Вегера взял на личный контроль. Ввиду того что вопросы требуют дополнительного изучения нормативно-технических документов, будут произведены соответствующие запросы в ЖКХ.

Татьяна Титоренко

Фото автора