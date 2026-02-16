Основная тема диалога – оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях.



Как отметил Руслан Николаевич, белорусы стали свидетелями того, как стремительно меняется мир. Страны, которые взяли на себя миссию защитников прав и свобод, зачастую игнорируют международное право. Недавний инцидент с фактическим захватом президента Венесуэлы – лишь один из примеров, который заставляет задуматься о безопасности государства и каждого из нас лично. Вопрос обороноспособности для нас сегодня – это вопрос номер один.

«Говоря о Вооруженных Силах, мы понимаем, что это совокупность институтов, обеспечивающих наш суверенитет. Можно по-разному к этому относиться, но именно эта структура гарантирует нам мирную жизнь. И сегодня мы должны четко ответить себе на вопрос: готовы ли мы вкладывать средства в свою безопасность? История учит нас: тот народ, который не заботится о своей армии, будет вынужден кормить чужую. А наша история, особенно события 1941-1945 годов, показывает, что цена может быть неизмеримо выше. Речь идет о существовании народа, – акцентировал парламентарий. – Поэтому сегодня Главой государства, правительством уделяется приоритетное внимание развитию армии. Мы видим, как проходят учения, как Президент лично контролирует, насколько эффективно каждый вложенный в оборону рубль работает на принцип боеспособности. Мы все помним времена Советского Союза, когда гонка вооружений, стремление к паритету любой ценой привели к тому, что страна, обладая колоссальной мощью, не выдержала экономического бремени и исчезла с карты мира. Это важный урок».

Руслан Вегера подчеркнул, что после распада СССР Беларусь получила мощное наследство в виде Белорусского военного округа, но следуя разумному сокращению и оптимизации, отказалась от непосильного бремени, в том числе и от стратегического ядерного оружия. Такое решение было принято, потому что коллективный Запад гарантировал выполнение обязательств, закрепленных в Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которым стране обещали невмешательство и неприменение санкций. Но как только Беларусь выбрала свой путь развития, санкции были введены. Как видим, полагаться на чьи-то обещания и «покровительство» нельзя. Об этом свидетельствует и ежегодное голосование в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, которую наши западные партнеры зачастую не поддерживают, но допускают наглядную демонстрацию в своих странах. Это прямой вызов нашей истории, нашему народу, который пострадал от нацизма.

«Все эти факторы подводят нас к простой аксиоме: для того чтобы над нашими головами было мирное небо, мы должны сами принимать необходимые меры и обеспечивать свою безопасность. Сегодня Беларусь строит свою оборону на принципе разумной достаточности. Отказавшись от дорогостоящего стратегического вооружения, мы сделали ставку на мобильность, современные системы и высокий профессионализм. Мы понимаем, что ввязаться в гонку вооружений, которую нам навязывают Польша и страны Балтии, мы не можем – это неподъемно для экономики. У них растет контингент у наших границ, наращивается тяжелая техника. Поэтому подход, предложенный нашим Президентом, закрепленный в Военной доктрине, принятой на ВНС, является единственно верным, – обозначил Руслан Вегера. – За 10 лет в войска поступило более 300 тысяч единиц нового вооружения. Численность нашей профессиональной армии составляет около 70 тысяч человек. Для сравнения: армия Польши сегодня насчитывает порядка 210 тысяч, а к 2035 году они планируют довести ее до 300 тысяч. У нас нет таких имперских амбиций, и мы удерживаем паритет за счет качества и фактора сдерживания. Таким фактором является наличие тактического ядерного оружия, а с этого года на боевое дежурство заступил ракетный комплекс «Орешник», способный нести как ядерный, так и обычный заряд. Это очень серьезный аргумент для наших соседей, заставляющий их задуматься».

Депутат акцентировал, что даже самой профессиональной армии в случае серьезного обострения может быть недостаточно. Поэтому у нас выстроена трехуровневая система обороны. Первый уровень – это профессиональная армия, второй – войска территориальной обороны, куда входят граждане, имеющие военные специальности. В случае необходимости они будут решать задачи на своей территории, являясь резервом для регулярных войск. Третий, важнейший уровень – это сотрудничество Беларуси в рамках Союзного государства с Россией. В стране создана и регулярно проводит учения Региональная группировка войск, которая объединяет возможности армий. Учитывая западный военный контингент у наших границ, без поддержки союзника было бы крайне сложно. В истекшем году были проведены учения, в том числе по отработке применения тактического ядерного оружия.

«Работа ведется и в рамках ОДКБ, где мы решаем задачи коллективной безопасности, борьбы с терроризмом и защиты конституционного строя государств-участников. На мой взгляд, та система, которая сегодня сформирована в Беларуси, является объективной, правильной и достаточной. Она позволяет нам сохранять паритет, не разрушая экономику и сохраняя социальную направленность бюджета. Пример СССР с его разрушительной гонкой вооружений для нас очень показателен. Задача нашего народа и нации сегодня – работать, развивать экономику. А задачу обеспечения безопасности будут решать военные и Глава государства. Дальновидность нашего Президента, возвращение тактического ядерного оружия, постановка на вооружение современных комплексов – все это дает ощущение стабильности. Четкий сигнал о том, что мы готовы защищать свою землю и любой агрессор понесет неприемлемый ущерб», – резюмировал Руслан Вегера.

В ходе визита Руслан Николаевич также ознакомился с материально-технической базой учреждения и посетил краеведческий музей.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко