61-я сессия Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве началась с громкого диагноза, который Минск поставил всей системе международного права. Прогноз неутешителен: орган, созданный для защиты человека, окончательно превратился в дубинку для выбивания политических преференций.

В этом году СПЧ отмечает 20-летие. Но вместо праздника и поздравлений – горькое послевкусие. Беларусь еще на этапе реформы Комиссии по правам человека ООН предупреждала: смена вывески не изменит системные недочеты. Время подтвердило правоту Минска. Как отметил замглавы МИД Игорь Секрета, парадокс системы в том, что механизмы вроде бы есть, а справедливости – нет. Совет превратился в закрытый клуб, где «правильные» демократии имеют льготы, им все дозволено, а «неугодным» странам клеят ярлыки. И это уже не правозащита, а политическое оправдывание санкций и давления.

Избирательная зоркость «независимых» экспертов ООН поражает до глубины души. Список того, что «не замечают» в Женеве, выглядит как обвинительный акт против самой организации: систематическое лишение нацменьшинств прибалтийских стран права на труд и достойную жизнь, трупы мигрантов на границах Польши и Литвы, ставшие немым укором «гуманной» Европе, запреты СМИ и преследование журналистов за любую точку зрения, отличную от генеральной линии Брюсселя. Голос ООН подозрительно замолкает, когда речь заходит о реальных трагедиях. Где была организация, когда уничтожали Ливию, в Югославии бомбили детей и стариков, когда в Ираке полтора миллиона людей загубили под надуманным предлогом о химоружии? Никто не видит, как в европейских странах на митингах убивают десятками людей и сажают в тюрьмы. Ничего не предпринимается, чтобы остановить войну Израиля и Палестины. Сегодня сценарий повторяется в секторе Газа, но Женева предпочитает смотреть в другую сторону. На фоне мирового хаоса, войн и массовых убийств СПЧ продолжает с упорством, достойным лучшего применения, обсуждать «права человека» в Беларуси. Видимо, западным стратегам трудно простить Минску главное нарушение их планов: миролюбивую политику, социальную стабильность и приоритет защиты собственного гражданина, а не интересов транснациональных корпораций.

Как видим, позиция Беларуси жесткая, но логичная: Совету нужны не косметические правки, а полный сброс до «заводских настроек». Во главе угла должно быть суверенное равенство – хватит делить мир на учителей и учеников. Права человека не должны быть поводом для цветных революций. Нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других стран. Единый стандарт для всех – закон должен быть один и для Минска, и для Варшавы, и для Вашингтона. Без возврата к этим базовым принципам СПЧ окончательно утратит легитимность, превратившись в дорогостоящий, но абсолютно бесполезный реквизит на задворках мировой политики.

