Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает всем рыболовам-любителям, что для сохранения популяции сома в Беларуси, на срок пять месяцев с 1 ноября 2025 года 31 марта 2026 года введен запрет на вылов сома обыкновенного. Поэтому рыболовам-любителям следует помнить о том, что до 31 марта 2026 года при случайно добытый сом обыкновенный должен быть отпущен обратно в среду обитания в любом случае.

Это обусловлено необходимостью защиты данного вида в холодный период, когда сом находится на зимовке в зимовальных ямах, где становится легкой добычей для браконьеров, использующих запрещенный способ лова — «багрение».

В случае случайной поимки сома в это время, его нужно незамедлительно выпустить в среду обитания в живом виде. Незаконная добыча одной особи сома во время действия этого запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин, независимо от веса или размера выловленной особи. Кроме того, на нарушителя будет наложено административное взыскание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ