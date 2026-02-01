В период зимних холодов интенсивное использование отопительных систем, электроприборов резко увеличивает риск возникновения пожаров, предупреждает РОЧС. Чтобы обезопасить свое жилище, важно соблюдать комплексные правила безопасности.

Причины возгораний зимой

Желание покурить, не выходя на мороз, может привести к трагедии. Курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, является одной из самых распространенных причин пожаров с летальным исходом. Приведем пример: в областном центре 18 января в девятиэтажном доме по улице М. Богдановича в одной из квартир шел дым. На полу в горящей комнате спасатели обнаружили погибшего мужчину. По предварительной версии, именно неосторожность при курении могла привести к пожару.

В числе причин возгораний – эксплуатация печного отопления (с холодами нагрузка на отопительные приборы увеличивается), а также неисправные электрооборудование и проводка: зимой больше времени люди проводят дома, а значит нагрузка на электроприборы тоже возрастает. Отдельное место занимает неправильная эксплуатация бань и саун.

Буда-Кошелевский РОЧС