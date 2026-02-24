В Гомельском ГПЛХО назвали лидеров по итогам работы за 2025 год. Среди лесхозов области первое место завоевал Калинковичский лесхоз, второе у Василевичского лесхоза, на третьем — Мозырский опытный лесхоз.
Среди лесничеств первого места удостоено Слободское опытно-производственное лесничество Мозырского опытного лесхоза. Второе месте у Солонского лесничества Жлобинского лесхоза. На третьем месте — Дуравичское лесничество Буда-Кошелевского опытного лесхоза.
Награды победителям на итоговом заседании коллегии Гомельского ГПЛХО вручил генеральный директор обьединения Игорь Дегтярик.
Поздравляем работников лесничества с победой и благодарим за труд!
Подготовила Татьяна Титоренко
Фото из архива Лесоводы Гомельщины