Единый урок «Белорусская женщина — символ силы и вдохновения» пройдет во всех учреждениях общего среднего образования 5 марта. Такая информация размещена на Национальном образовательном портале, сообщает БЕЛТА.



Мероприятие приурочено к общереспубликанскому празднику — Дню женщин. Как отмечается в методических рекомендациях, основной целью занятий станет формирование у учащихся уважения к женщине, признание ее значимой роли в истории и современности белорусского государства. Во время единого урока учителя предложат школьникам поразмышлять над тем, какие ассоциации вызывает у них образ белоруски. Особое внимание будет уделено роли матери как самого близкого и дорогого человека, хранительницы домашнего очага.

Основной информационный блок урока разделен на исторический и современный аспекты. Школьникам предложат вспомнить о великих дочерях белорусской земли — от просветительницы Евфросинии Полоцкой до героинь Великой Отечественной войны, чей подвиг стал символом несгибаемой воли и самопожертвования. Также акцент будет сделан на достижениях современниц. Учащимся расскажут о женщинах — лауреатах звания «Герой Беларуси», ученых, врачах, а также о многодетных матерях, удостоенных ордена Матери.

Итогом урока станет обсуждение того, какой вклад может внести каждый ученик в поддержание атмосферы любви и уважения в своей семье. Педагоги подчеркнут, что сила белорусской женщины — в ее доброте, мудрости и любви к родной земле, что и является фундаментом стабильного общества.

Для помощи учителям в подготовке к занятию на Национальном образовательном портале уже размещены все необходимые информационные и мультимедийные материалы.