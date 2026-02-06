Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич о значении межрегионального сотрудничества в развитии территорий, государств и его влиянии на качество жизни людей.

«Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко отметил на встрече важность межрегионального сотрудничества.

Парламентарии страны также вносят свой вклад в развитие связей между регионами. Мы продолжаем миролюбивую политику нашего государства, и международная деятельность местных Советов депутатов строится именно на этих принципах.

Гомельским областным Советом депутатов подписаны 15 соглашений с региональными законодательными (представительными) органами государственной власти Российской Федерации. Базовыми и первичными Советами также ведётся работа по установлению и развитию межрегиональных связей.

Ведется постоянная работа над реализацией масштабных мероприятий в различных сферах жизни. Наша задача – безусловное выполнение достигнутых договоренностей.

И уже сейчас мы работаем над практическим наполнением действующих и новых проектов соглашений, в том числе которые будут заключаться в рамках 13-го Форума регионов Беларуси и России, который состоится в июне следующего года в Минске и Минской области, и его основной темой будет экономическое взаимодействие.

Развитие межрегионального позволяет решать задачи обеспечения экономического, технологического суверенитета государств, что обеспечивает повышение уровня и качества жизни граждан.

Межрегиональные соглашения заключаются на основе исторических дружественных отношений, общих мировых взглядах, а в результате они способствуют развитию и укреплению прямых хозяйственных, культурных, правовых, гуманитарных и других связей между регионами», – отметила сенатор.