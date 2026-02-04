3 февраля член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании совета содействия привлечению инвестиций.

«Совет содействия привлечению инвестиций – коллегиальный орган, на заседаниях которого всесторонне обсуждаются вопросы, способствующие привлечению инвестиций в экономику области. Сегодня рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов предприятиями в области станкостроения, деревообработки, производства химических удобрений. Эти проекты обеспечивают производство импортозамещающей продукции, создание новых рабочих мест, снижение себестоимости продукции и увеличение ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке», – отметила сенатор.