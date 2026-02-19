Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич встретилась с трудовым коллективом ЧПТУП «Анженко» в Светлогорске. Обсудили обороноспособность белорусской армии и вопросы патриотизма.

Ключевым тезисом встречи стало утверждение о том, что наличие сильной армии является не просто необходимостью, а гарантом безопасности государства.

Екатерина Зенкевич выразила твердое убеждение, что патриотизм – это не просто чувство любви к Родине, а активная гражданская позиция, готовность трудиться на благо страны, защищать ее интересы, сохранять и приумножать ее культурное и историческое наследие. Кроме того, сенатор рассказала о новациях в законодательстве, ответила на вопросы работников.

В рамках рабочего визита в Светлогорск Екатерина Зенкевич провела прямую телефонную линию и прием граждан. Вопросы касались трудоустройства, начисления оплаты за коммунальные услуги. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации.

Гомельщина официально