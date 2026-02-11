Массированная отработка автомобильной дороги М5 Минск — Гомель пройдет с 13 по 14 февраля 2026 года на территории Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Наряды ДПС будут выставлены в местах с наибольшей вероятностью совершения ДТП. Патрули ориентированы не только на гласный и негласный контроль, но и смешанный.

Повышенное внимание инспекторы уделят выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на дорожно-транспортную обстановку. В частности, экипажи нацелены на выявление нетрезвых водителей и бесправников за рулем, пресечение превышений скорости, а также нарушений правил маневрирования, обгона и перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, использования средств пассивной безопасности (ремни, детские удерживающие устройства).

«Без внимания не останутся и уязвимые участники дорожного движения, которые зачастую пренебрегают ПДД в части нахождения на дороге в состоянии опьянения, или неиспользования световозвращающих элементов в темное время суток. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго выполнять требования ПДД и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизни окружающих», — подчеркнули в УВД.