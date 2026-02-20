На территории Гомельской области проложен газопровод. Фактическое положение газопроводов нанесено на соответствующие карты землепользователей и на Геопортал ЗИС Республики Беларусь, а на местности трасса газопровода обозначена опознавательными знаками с информационными табличками. Газопроводы относятся к опасным производственным объектам. Для безопасной эксплуатации газопроводов Положением о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. №800, установлены охранные зоны вдоль трасс газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси газопровода с каждой стороны (при многониточных газопроводах — от осей крайних ниток). Также ТР ЕАЭС 49/2020 «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газоопасных углеводородов» устанавливает зоны минимальных расстояний от оси газопроводов, которые в зависимости от класса, диаметра газопровода и степени ответственности объектов могут составлять от 100 до 350 метров.

В охранных зонах газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты, возводить любые здания и сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу;

проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной линии связи, КТП, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений магистральных трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики магистральных трубопроводов;

устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральные трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники огня;

производить самовольные, не согласованные с филиалом «Гомельское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить эксплуатацию магистральных трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению;

устраивать зоны отдыха, туристические стоянки и лагеря, остановки общественного транспорта, ветроэнергетические установки, транспортные развязки, промышленные сады;

складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, пиленый и корчевальный лес, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, водных животных и растений, устраивать водопои, осуществлять колку и заготовку льда;

устраивать стоянки автомобильного транспорта.

Порядок организации и выполнения работ в охранных зонах определяется оператором. Для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах юридические лица, индивидуальные предприниматели должны получить письменное разрешение оператора на право выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов.

В зоне минимальных расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Размещать города и другие населенные пункты, дачные поселки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, детские сады, школы, больницы, жилые дома, карьеры разработки полезных ископаемых, гаражи и открытые стоянки, тепличные комбинаты, сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота, полевые станы, склады ЛВЖ, автозаправочные станции и т.д.

Помните! Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов может привести к аварии и человеческим жертвам и влечет наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя — до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин (Кодекс Республики Беларусь Об административных правонарушениях, статья 18.34. Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов).

По всем вопросам проведения работ в охранных зонах газопроводов обращайтесь в филиал «Гомельское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по адресу: Урицкий с/с, Гомельский район, Гомельская область, 247023, круглосуточный телефон диспетчера — (80232) 93-02-05, (80232) 49-02-17.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» информирует о том, что с 01.12.2024 осуществление административной процедуры 548.3.15.6 «Получение разрешения на право выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов» (далее — административная процедура) в соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 27.04.2020 №119р «О цифровизации административных процедур» может осуществляться в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

Подробная информация по осуществлению административной процедуры юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями размещена на сайте Республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» и едином портале электронных услуг «Е-Паслуга».

Главный инженер-заместитель начальника филиала Г.М. Малашков