Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району напоминает, что важные изменения в регулировании деятельности индивидуальных предпринимателей вступили в силу с 1 января 2024 года в Республике Беларусь. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 27.12.2023 №327-3 «Об изменении законов по вопросам налогообложения» закреплена возможность осуществления предпринимательской деятельности в статусе индивидуального предпринимателя только, если выручка за год не превышает 500,0 тыс. рублей. Если доход индивидуального предпринимателя в течение года превысит 500 тыс. рублей, то со следующего календарного года такой гражданин вправе продолжить осуществление предпринимательской деятельности в статусе коммерческой организации. Дальнейшее осуществление предпринимательской деятельности в статусе индивидуального предпринимателя запрещается.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 3 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Кроме того, предусмотрено повышенное налогообложение подоходным налогом по ставке в размере 30% всех доходов, полученных индивидуальным предпринимателем с начала года, если размер доходов превысил 500,0 тыс. рублей.

Предпринимателям необходимо тщательно отслеживать финансовые показатели в течение года. Превышение порога в 500,0 тыс. рублей — это сигнал к обязательной смене организационно-правовой формы, игнорирование которого может привести к признанию деятельности незаконной. Если ваш бизнес растет — готовьтесь к переходу на юридическое лицо заблаговременно.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району