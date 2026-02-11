В Беларуси обновили специальную карту автомобильных дорог, по которым разрешено движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом сообщили в РУП «Белдорцентр».
Какие дороги вошли в обновленный список
После очередной диагностики специалисты пересмотрели перечень республиканских трасс с допустимой несущей способностью дорожного покрытия 6, 10 и 11,5 тонны на ось. Именно по этим участкам разрешено передвижение большегрузов без риска повреждения дорожной инфраструктуры.
Актуальные данные размещены на специальной интерактивной карте на официальном сайте «Белдорцентра».
Зачем обновляют карту и кому она нужна
В «Белдорцентре» поясняют: документ напрямую влияет на безопасность логистики и сохранность дорог. Он используется как основа для работы весогабаритного контроля и позволяет:
- предотвращать проезд фур по дорогам с недостаточной прочностью;
- снижать износ дорожного полотна;
- избегать аварийных ситуаций и внеплановых ремонтов.
Полезно не только белорусским, но и международным перевозчикам
Информацию из перечня рекомендуют учитывать как внутренним, так и международным автоперевозчикам при планировании маршрутов. Это помогает не только сохранить дороги, но и избежать штрафов за превышение допустимой нагрузки.
Обновления — на постоянной основе
Карту дорог для большегрузов в Беларуси актуализируют регулярно — после получения новых результатов технической диагностики. Это позволяет оперативно реагировать на состояние трасс и корректировать логистические маршруты.