В мероприятии принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Спикером выступил член Молодежного совета при районном Совете депутатов, председатель молодежного движения «Искра» районного отделения партии «Белая Русь» Станислав Сильченко. Он подчеркнул, что молодежная политика является одним из значимых направлений государственной деятельности, важнейшим ресурсом развития республики. Она включает в себя, в том числе гражданско-патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, право молодежи на труд, получение образования. В стране принимается целый ряд мер для выявления и поддержки талантливых молодых людей. В частности, утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Рассказал Станислав Сильченко и о республиканских конкурсах, в которых молодежь может продемонстрировать свои таланты, а также о развитии волонтерского движения. В районе действуют 37 волонтерских отрядов, в которых состоят 637 человек. Один из крупнейших – «Доброе сердце» (180 человек, 129 из них – несовершеннолетние).

Спикер поделился опытом реализации проектов Молодежным советом при районном Совете депутатов. В их числе: литературно-патриотический проект «Через года, через века – помните!», литературный проект «Поэзия и молодежь – есть контакт!», спортивный праздник «Вместе мы стремимся, вместе мы достигнем». Станислав Сильченко подчеркнул, что члены Молодежного совета также являются активными участниками диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами организаций и предприятий, патриотических акций.

– Реализация молодежной политики многогранна и разнопланова. Проводимые в рамках нее мероприятия направлены на создание возможностей, развитие потенциала молодых граждан, – отметил лидер молодежного движения.

Завершая диалог, Сергей Халдай обозначил, что в реализации молодежной политики значительная роль отведена поддержке здорового образа жизни. В районе, как и в республике в целом создаются все условия для занятий физкультурой и спортом. В райцентре идет реконструкция городского стадиона, а в ближайшее время запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать все желающие. Ведь как обозначил Александр Григорьевич Лукашенко, «здоровая нация – это залог ее устойчивого развития и процветания».

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора