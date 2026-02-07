В районе проживает более восьми тысяч пенсионеров, почти шесть тысяч из них – ветераны труда. Для многих районный совет ветеранов стал не просто общественной организацией, а настоящим центром притяжения, источником радости и общения. Уже три года его возглавляет Александр Куриленко.

Александр Васильевич – человек интересной судьбы. Прошел путь от матроса до заместителя начальника штаба учебного морского центра ФСБ России в Анапе. Последние два десятилетия живет в Беларуси, куда его обратно позвала малая родина. До выхода на заслуженный отдых долгое время возглавлял ОАО «Полеспечать», под его руководством предприятие не раз признавалось лучшим в области.

Но и на пенсии энергия и организаторский талант Александра Куриленко нашли свое применение. Три года назад он принял предложение возглавить районный совет ветеранов, и с того момента деятельность организации заиграла новыми красками. Здесь способны вовлечь старшее поколение района в насыщенную и интересную общественную жизнь.

Главная задача, которую обозначил председатель, – не дать людям золотого возраста почувствовать себя забытыми и обделенными вниманием. «Необходимо сделать жизнь пожилых людей достойной и комфортной, наполненной добротой и уважением, которые дороги каждому человеку», – подчеркнул лидер ветеранского движения.

И слова с делом не расходятся. Культурная жизнь среди людей старшего возраста бьет, как говорится, ключом. Чего только стоят концерты художественной самодеятельности, смотры-конкурсы ветеранских коллективов под девизом «Не стареют душой ветераны», посвященные 80-летию освобождения района! Цели этих мероприятий – формировать у молодого поколения уважение к героической истории нашей республики, воспитывать патриотизм, повышать социальный статус пожилых людей, сохранять лучшие образцы песенного наследия и популяризировать патриотическую песню.

Активно развивается и творческий потенциал ветеранов. При домах культуры и ТЦСОН созданы ветеранские вокальные ансамбли: народные «Сябрына», «Губичанка», «Уваровчанка», фольклорный коллектив «Веснянка». Совместно с этими учреждениями проводятся яркие культурно-массовые мероприятия: «Добрый вечер – щедрый вечер», проводы зимы, День города, День деревни, осенние ярмарки-выставки «Дары природы», пасхальный фестиваль «Мы славу Господу поём».

Одной из самых успешных инициатив стали регулярные танцевальные вечера. Зимой они проходят каждую пятницу, а летом – по субботам на танцплощадке у районного Дома культуры. Начинали с 15-20 человек, а теперь собираются по 40-50, даже из соседних деревень приезжают. Для многих это стало поводом надеть лучшее платье, пообщаться, потанцевать. Как признаются сами ветераны, им не хватает именно общения, а сидеть на лавочке у подъезда – не лучшая альтернатива такому живому досугу. Отрадно, что мероприятие проводится не только в райцентре. Такие же вечера организовывают и в других населенных пунктах, например, в г.п. Уваровичи – туда добраться проще.

Ветеранская организация – это и про экскурсии, и про выезды на природу с играми в волейбол и дартс. К примеру, была организована поездка в Гомель: ветераны прогулялись по городу, посетили дворцово-парковый ансамбль – для многих это было первое знакомство с известной достопримечательностью. Особой гордостью совета стал клуб «Тепло души». Его участники с энтузиазмом готовят концертные программы. Сами придумывают номера, шьют костюмы и репетируют, чтобы порадовать зрителей.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. Встречи, уроки мужества, литературные чтения, экскурсии в музеи, патриотические акции – вот неполный перечень мероприятий, которые проводят с целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма. Александр Васильевич регулярно встречается с учащимися школ района, рассказывает о своей жизни, службе, работе. И главный его посыл: всего можно добиться самому, если есть цель и трудолюбие. Совместно с библиотекой и историко-культурным центром проводятся уроки памяти, на которые приглашают афганцев, участников и детей Великой Отечественной войны, чтобы молодежь имела возможность услышать историю из первых уст. Ветераны видят свою задачу в том, чтобы воспитать у молодых людей любовь к своей Родине, бережное отношение к ее истории, развить уважение к старшему поколению.

Технический прогресс тоже не остался в стороне. Для оперативной связи созданы группы в мессенджерах, где уже более 50 человек. Там размещают информацию о мероприятиях, поздравляют с днем рождения, другими праздниками. Для ветеранов проводятся и специальные обучающие встречи: как безопасно пользоваться телефоном, как распорядиться имуществом, на какие льготы можно рассчитывать. На такие беседы приглашают юристов, врачей, сотрудников милиции.

В совете ветеранов помнят о каждом. Здесь ведется учет не только ветеранов труда, но и участников войны, узников, воинов-интернационалистов. Их навещают, поздравляют с юбилеями, помогают в бытовых вопросах. Как отмечает Александр Васильевич, сегодня пожилые люди реже жалуются на материальные трудности, гораздо острее проблема одиночества и физической беспомощности. И здесь на помощь приходят волонтеры, в том числе и серебряного возраста.

Нужно сказать, что работа организации получила высокую оценку. По итогам 2025 года Буда-Кошелевская районная организация ветеранов была признана одной из лучших в области. Неслучайно именно наш район в 2024-м принимал областной семинар для председателей районных советов ветеранов.

Александр Куриленко считает, что секрет успеха прост: нужно встречаться с людьми, разговаривать, привлекать их к совместной деятельности. «Главное – душой не стареть, – говорит он. – Пока есть общение, взаимное уважение и желание делать жизнь вокруг ярче, годы не властны над нами. Глядя на улыбки участников танцевальных вечеров или на заинтересованные лица ветеранов на районных мероприятиях, понимаешь: это работает».

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора