8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста.

Сегодня вся Беларусь вспоминает подростков и молодежь, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны и сделали все возможное, чтобы добыть Великую Победу. Подпольщики-смугнаровцы из Калинковичского района, гомельский пионер-герой Борис Цариков, восьмилетний Анатолий Захаренко, другие юные антифашисты навсегда останутся в памяти белорусов как пример мужества и любви к Родине. Мы вспоминаем их не только сегодня: юных героев, отдавших жизнь за мир и благополучие будущих поколений, мы помним всегда. И эта память отражена в названиях улиц, школ и в созданных мемориалах.