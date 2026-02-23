Мероприятия по предупреждению паводковой ситуации в Гомельской области обсудили на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

«На сегодня у нас все готово для паводкового периода», — отметил начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

По его словам, на особом контроле (с учетом анализа ситуации 2023 года) — зоны, где пойменными водами могут быть подтоплены домовладения. Определен алгоритм действий на случай, если потребуется временное отселение граждан. «Объекты, куда отселять людей, готовы. По Гомелю спланировано в зависимости от складывающейся обстановки развертывание постов из работников МЧС и ОСВОД на плавсредствах. На сегодня у нас все есть, все готово. Посты определены», — рассказал начальник областного управления МЧС.

Он обратил внимание на выполнение в Гомельском районе строительно-монтажных работ по возведению инженерной защиты от затопления населенных пунктов Поляна, Ченки, Севруки. «По информации управления капитального строительства, готовность защитной дамбы составляет 70-80%. Монтажные и пусконаладочные работы на системе водопонижения планируется завершить в феврале — начале марта. А полностью завершение работ (ожидается. — Прим. БЕЛТА) в мае. Соответственно защищенность на данном участке, который ранее затапливался, будет обеспечена. Мы мониторим ситуацию, (участок. — Прим. БЕЛТА) находится под нашим наблюдением», — сделал акцент Сергей Дичковский.

По его словам, в Добруше подтопления территории жилой застройки образуются пойменными водами рек Ипуть и Хоропуть. Проведен анализ, какие улицы могут оказаться в зонах подтопления, определено, какие силы для оказания помощи могут быть задействованы при необходимости.

«В остальных районах, где наблюдается (при половодье. — Прим. БЕЛТА) подтопление, прогнозируется ситуация, которая происходит каждый год, — выход рек на пойму», — отметил руководитель.

Актуальным он назвал вопрос подтопления территорий талыми водами. В этой связи актуальным является прочистка мелиоративных каналов, выполнение других работ. «Они проводятся, но есть необходимость немного ускориться», — подчеркнул Сергей Дичковский.

Обсудили на аппаратном совещании и другие аспекты, которые может принести большая вода, ледоход. «Все оперативные службы должны быть готовы к любому сценарию. Отреагировать необходимо быстро и без промедления», — подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко.