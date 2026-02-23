ОВЕН. Могут возникнуть трудности в отношениях с близкими или коллегами. Причиной раздора может стать клевета или обман. Возможно, повод для пересудов дадите именно вы. Каким бы ни был исход, эмоции нужно контролировать, чтобы не наделать глупостей.

ТЕЛЕЦ. Смело начинайте сотрудничество с новыми партнерами, каждое действие будет сопровождаться высокой перспективой. А вот от принятия кардинальных решений стоит отказаться, велика вероятность спугнуть удачу. В выходные займитесь делами родных.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе не ждите быстрых результатов, все процессы будут идти немного медленнее обычного. Важно сохранять спокойствие и не дергаться по пустякам. Финансовые вопросы решатся легче, если действовать без спешки и через проверенных людей.

РАК. Важно заложить фундамент для последующих начинаний. Все возникающие идеи необходимо систематизировать и разложить по полочкам. Как будет разработан четкий план, можно смело приступать к реализации. Однако бизнес-партнеров нужно выбирать с осторожностью.

ЛЕВ. В вас идеально сочетаются холодный ум и здравый расчет. Решения, принятые единолично, станут верными и принесут финансовый доход. Заводите новые знакомства, укрепляйте деловые связи. Чем бы вы ни занимались, всё пройдет идеально.

ДЕВА. Получить повышение или продвинуть идеи наверняка получится. Однако дорога к успеху часто бывает длинной и тернистой. Возможны денежные поступления, в т.ч. из неожиданных источников. Вы предпочтете пока не тратить полученное, и это решение будет верным.

ВЕСЫ. Не переживайте из-за мелких проблем и неприятных моментов, не стоит отказываться от своих планов. Все наладится очень скоро, просто продолжайте двигаться вперед так быстро, как это получается. Вероятны интересные встречи.

СКОРПИОН. Новые партнеры окажут помощь в реализации намеченных планов. Предприимчивость и деловая активность должны принести хорошие результаты. С домочадцами в отношениях назревает серьезный конфликт, который разрешится в вашу сторону.

СТРЕЛЕЦ. Нужно сфокусироваться на партнерстве и взаимодействии с другими людьми. Благоприятный период для обсуждения условий, договоренностей и совместных планов. Следите за балансом между личным и общественным.

КОЗЕРОГ. Не стоит переживать, вас ждет успех практически во всех сферах. Главное – собраться с мыслями и не размениваться по мелочам. Лучше сделать одно дело, зато качественно. Поощрение при хорошей работе не заставит себя долго ждать.

ВОДОЛЕЙ. Если сосредоточитесь на работе, то добьетесь заметных успехов. Появится шанс подняться по карьерной лестнице. Пока же больше внимания уделяйте нетипичным задачам, старайтесь чаще отвлекаться от рутины и подходить к любым делам творчески.

РЫБЫ. Пришло время подвести итоги. Неделя может быть эмоционально насыщенной, но поможет отпустить старое. Хорошо заняться домом, семьей и личным пространством. В работе не стоит брать на себя лишнюю ответственность. Доверяйте интуиции.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ