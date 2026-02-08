ОВЕН. Уделите время семье, именно она окажет огромное влияние на ваше будущее. Оцените свой быт, пришло время его поменять. Инвестируйте в недвижимость. Все вложения, эмоциональные и финансовые, обязательно порадуют своей отдачей.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает профессиональный рост в карьере или творчестве, новый этап на пути к достижению целей. Оптимизм и вера в свои силы, умение следовать установленным правилам помогут найти выход из любых ситуаций. Возможно романтическое свидание.

БЛИЗНЕЦЫ. Результативными будут деловые встречи и переговоры. Однако не торопитесь участвовать в новом проекте или менять направление деятельности. Прежде чем открывать новое дело, заручитесь помощью влиятельных людей. Уделите внимание своему здоровью.

РАК. Избегайте суеты и громких мероприятий. Выбирайте пассивный спокойный отдых. Проведите время с близкими людьми. Организуйте уютную семейную встречу. Вас будут окружать гармония и умиротворение.

ЛЕВ. Не делайте никаких капиталовложений – это может привести к большим финансовым проблемам. Есть вероятность продвижения по карьерной лестнице, поэтому уделите время правильной организации рабочего процесса. В выходные пообщайтесь с друзьями.

ДЕВА. Окружающие почувствуют вашу силу и уверенность и будут готовы помогать в достижении целей. Даже из самых сложных ситуаций сможете найти оптимальный выход. Период благоприятен для путешествий и творческой работы.

ВЕСЫ. Не стоит увлекаться активной деятельностью, особенно в профессиональной сфере. Позаботьтесь об улучшении отношений с коллегами, избегайте резких высказываний, чтобы потом не огорчаться. Больше времени проводите с семьёй.

СКОРПИОН. Желание доказатьсвою значимость не оставит вас на протяжении недели. Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасными. При ближайшем рассмотрении станет понятно, что существует много дел, которые раньше почему-то не замечали.

СТРЕЛЕЦ. Возможно повышение по служебной лестнице. Вы окажетесь в центре внимания, что позволит реализовать самые честолюбивые планы. Благодаря помощи партнеров, сможете улучшить финансовое положение, завязать полезные знакомства.

КОЗЕРОГ. Можно смело отправляться за покупками. Однако прежде чем приступить, рекомендуется составить список желанных приобретений, чтобы избежать непредвиденных расходов. Старайтесь не действовать импульсивно, будьте экономны и рассудительны.

ВОДОЛЕЙ. К вам вернется уверенность в собственных силах, ведь именно сейчас получите новость, благодаря которой решится старая финансовая проблема. Используйте полученные данные максимально эффективно. В выходные постарайтесь отдохнуть от суеты.

РЫБЫ. Ожидается избыток нетривиальных идей. Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помощи со стороны. Вероятно, появиться напряжение в общении с друзьями или родственниками. Эмоциональная нестабильность помешает мыслить здраво.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ