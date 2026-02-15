Почему в Беларуси перенесли сроки повышения тарифов на ЖКУ

Зима выдалась снежной и весьма морозной, энергии на отопление надо больше, что предсказуемо должно было повлиять на наши жировки. И это происходит на фоне того, что согласно Указу №33 от 23 января 2026 года предусматривалась корректировка тарифов на ЖКУ. Однако решением Президента Александра Лукашенко это плановое изменение перенесено на более поздний срок — 1 марта. Обсуждаем вместе с экспертами социальную и экономическую составляющую данного шага.

СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Возьмите ЖКХ, другие направления, топливо. Мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут.

На совещании по новой системе регулирования цен, 28 февраля 2025 года

Делом, а не на словах

Итак, как сообщает пресс-служба Главы государства, решение о переносе срока повышения тарифов принято исходя из подходов по недопущению дополнительной нагрузки для граждан при оплате за ЖКУ. «В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры наружного воздуха в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45 процентов больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление», — сказано в сообщении. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли при этом сделали оговорку: оплата коммунальных услуг все же вырастет, но будет связана исключительно с объемами потребления, а никак не с ростом тарифов.

— Мы понимаем, что финансовые вопросы для государства всегда очень важны, — отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. — Рассчитываются бюджет, расходы, в том числе в части жилищно-коммунального хозяйства, причем делается это поквартально. Если было запланировано повышение тарифов, то под это же подведены и соответствующие затраты. И вот государство по инициативе Президента идет на очень важный и ответственный шаг о переносе повышения тарифов, прекрасно отдавая себе отчет, что нужно поддержать граждан в этой ситуации. То есть государство принимает на себя этот финансовый удар (весьма, я вам скажу, немаленький), проявляя таким образом не на словах, а на деле социальный характер. Подобное решение особенно важно в условиях суровой для Беларуси зимы. Сложная ситуация: крепкие морозы, сильнейший снегопад. Люди переживают. Да, мы ждали зимы. Но зима пришла, какой не было давно. Это ведь не просто заторы на дорогах, снежные горки или игра в снежки.

Это дополнительные расходы на отопление, на очистку дворов и улиц. Все это ложится чувствительным бременем на карман обычного гражданина. И государство, понимая это, идет на такой важный шаг. Это серьезные расходы для госбюджета, но это нужно сделать, потому что это справедливо. Это проявление солидарности в обществе, тех лучших традиций, которые сложились в ходе строительства нашей государственности. Лозунг «государство для народа» проявляется на деле. Когда тяжело, государство приходит на помощь.

Взаимопонимание, обратная связь, которые существуют между властью и гражданами, фактически и являются реальным воплощением нашего единства. Это решение Президента и есть народное единство, когда каждый друг за друга, когда проблемы преодолеваем «талакой», когда мы все вместе — единая белорусская нация — помогаем один одному.

Политэкономический шаг

Коммунальщики на конкретных примерах рассказывают, сколько именно удастся сэкономить. По словам генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марины Толстик, если брать в расчет «коммуналку» за двухкомнатную квартиру с тремя проживающими (при нормативном потреблении услуг), то в условиях замораживания тарифов цифры в жировках будут на 22 рубля ниже за каждый конкретный месяц, чем могли бы быть.

— Вопросы оплаты услуг ЖКХ и в целом тарифной политики в Беларуси давно упорядочены, — комментирует доктор экономических наук Валерий Байнев. — Система работает не на принципах рыночной анархии, когда каждый насколько хочет, настолько и повышает тарифы. Президент четко определил размеры и сроки повышения. Все это предсказуемо. Причем тарифы растут не хаотично, а исходя из возможностей граждан.

И у нас в стране доходы растут быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. Приходится общаться со знакомыми из других стран, и они удивляются, что у нас ничтожно малые суммы по сравнению с теми, которые платят зарубежные потребители. Что касается решения Главы государства о переносе сроков повышения, это еще раз подчеркивает главный принцип проводимой в стране политики. В центре внимания — человек. Понятно, что в этом году погода принесла немало сюрпризов. Многие уже забыли про такие холодные зимы. Оплата за отопление должна была бы резко вырасти, а тут еще плановое повышение. И, исходя из концепции социального государства, Президент принял решение дать такую отсрочку. Это демонстрирует, что у нас государство социальное не на словах, а на деле. Это, если хотите, и политэкономический шаг.

Прагматичный подход

Ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Александр Шпаковский предлагает оценить на контрасте с тем, что происходит в других странах. Парламентарий, в частности, противопоставил прагматичный подход Беларуси политически мотивированным решениям в Евросоюзе:

— Если мы говорим о странах Балтии, то известно, что их энергосистема была запитана к созданной когда-то в СССР общей сети. Однако, руководствуясь в первую очередь политическими соображениями и, видимо, выполняя инструкции из Брюсселя, от БРЭЛЛ они отключились. Это вызвало определенные сложности, перебои, возросла стоимость электроэнергии. Естественно, нельзя здесь не упомянуть и о странном, на наш взгляд, с точки зрения здравого смысла и прагматики поведении Литовской Рес-публики. Мы неоднократно предлагали нашим литовским соседям включаться в проекты БелАЭС. Мы были готовы экспортировать электроэнергию по невысоким тарифам, а также к совместной эксплуатации мощностей станции. В ответ услышали вакханалию вокруг данного вопроса: истерики, обвинения, попытки заблокировать строительство, объявление мирного атома угрозой их национальной безопасности.

Никто конструктивно не пытался это обсуждать. В результате расценки на электричество в странах Балтии значительно выше, чем в Беларуси, и там наблюдаются перебои. Ситуация там действительно требует серьезной корректировки. И, пожалуй, с учетом того, что многое разрушено, а уровень субъектности достаточно низкий (то есть страны Балтии являются чис-тыми импортерами электроэнергии), им будет довольно-таки сложно. Если, конечно, кто-то вообще об этом думает.

Прямая речь

Евгений НОВИК, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:



– Наше предприятие поставляет тепловую энергию для всех потребителей района. При этом работаем без сбоев и остановок даже при пиковых нагрузках. Серьезным испытанием для коммунальщиков стали холода: если в декабре среднесуточная температура воздуха держалась на уровне 0, то в январе она опустилась до -21. Морозы вызвали резкий рост потребления тепловой энергии (всего за месяц ее потребление возросло на 45%). Но даже при таких нагрузках тепло в дома жителей приходит без опозданий и нареканий.

Хочу отметить, что государство взяло на себя львиную долю коммунальных затрат. Дрова, брикеты, электроэнергия – датируется все. Про людей в нашей стране всегда думают очень серьезно. Тарифы повышаются закономерно, но несущественно. Прибавка в стоимости для поставщиков услуг – большая поддержка: надо платить зарплаты работникам, обновлять материально-техническую базу, чтобы исключить тепловые потери и аварийные ситуации.

Для бесперебойной работы на балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» числится 27 котельных, 10 – комбинированных (газ, щепа, дрова), 2 работают на газу, 15 – на местных видах топлива. Ежегодная модернизация и реконструкция данных объектов позволяет снижать тепловые потери. Преимущественно обновление идет в рамках государственных программ, финансируется из бюджета, также вкладываются оборотные средства предприятия. Ежегодно выполняются и мероприятия по замене всех тепловых сетей на ПИ-трубы.

Сегодня в сферу ЖКХ направляются огромные ресурсы. Деньги идут на модернизацию и капитальный ремонт жилфонда, благоустройство, ремонт и строительство дорог. Что немаловажно, граждане видят, сколько делается и в городе, и в сельских населенных пунктах со стороны государства, местной власти, и сами принимают активное участие в благоустройстве малой родины.

Выбор в пользу человека

Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»:



– В условиях резкого похолодания и роста издержек на энергоресурсы решение о переносе сроков повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, принятое по инициативе Президента, – ответственный и социально ориентированный шаг, показатель реального отношения власти к людям. Государство осознанно берет на себя значительные финансовые обязательства, понимая, что в период сильных морозов дополнительная нагрузка на бюджеты семей может стать очень весомой.

Особенно наглядно данный подход проявляется на фоне ситуации в ряде европейских стран. После выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ и перехода на европейскую сеть ENTSO-E регион лишился доступа к дешевому импорту электроэнергии из России и Беларуси. Теперь любой дефицит закрывается по принципу «кто больше сорвет с людей». В Латвии счета за коммунальные услуги за декабрь достигли 380 евро, а в условиях морозов оптовые цены на электроэнергию поднимались до 655,48 евро за МВт/ч. Очевидно, что при сохранении таких тенденций январь и февраль могут стать еще более тяжелыми для населения.

Не менее тревожная ситуация складывается в Польше. На фоне проблем с отоплением и ростом цен на энергоресурсы власти направили более 15 млн. долларов на рассылку инструкций «на случай войны» во все домохозяйства страны. В брошюре объясняется, как собрать эвакуационный рюкзак, запастись едой на три дня и искать убежище. А ведь эти средства могли бы быть использованы на поддержку социальной сферы – школ, больниц, пенсионеров. При этом в разгар отопительного сезона страна столкнулась с нехваткой пеллет: цена топлива превышает 2 тыс. злотых (1,6 тыс. руб.) за тонну. В ряде регионов его покупка ограничена: можно купить только одну тонну, привоз которой придется подождать около 5 недель. Счета за отопление частных домов рекордно высокие: обогрев газом пригородного дома (90 кв. м) в январе составил 1218 злотых (977 руб.). Жители признаются, что находятся в отчаянии: некоторым из них до 16 февраля нужно оплатить счет 5 тыс. злотых (более 4 тыс. руб.) за подогрев воды и отопление дома в 150 кв. м. Несмотря на то что многие жилищные кооперативы выставят счета в конце отопительного сезона (апрель-май), уже сейчас граждане видят огромные счета за отопление.

На этом фоне белорусская модель выглядит принципиально иначе. Государство сознательно сдерживает рост тарифов, одновременно сохраняя социальные обязательства. Но есть в нашей стране те, кто вечно недоволен ситуацией. Не успели на 10-15 минут раньше выключить свет – с Украиной сравнили. Только вот никто из них не посчитал, что экономия этих 10-15 минут за год даст возможность построить 3 молочно-товарных комплекса и семь профилакториев для телят, о которых сейчас говорят. И, думаю, не все заметили, что с 1 февраля Президент подписал указ о повышении пенсий на 10%, чтобы наши пенсионеры жили еще более комфортно. Государство не отказалось от этого шага, несмотря на то, что взяло на себя обязательства по ЖКХ. А это немалые суммы. Текущая тарифная и социальная политика страны демонстрирует выбор в пользу человека и его повседневных потребностей. Впрочем, так было и всегда.