Начался очередной этап проверки готовности Вооруженных Сил по плану Минобороны и Генштаба. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Виктор Хренин прибыл в отдельную механизированную бригаду Западного оперативного командования для смотра готовности одного из подразделений, проверяемых в рамках комплексной проверки по плану министерства и Генштаба. Глава оборонного ведомства вручил распоряжение на приведение в готовность к выполнению задач по предназначению ряда воинских частей и подразделений 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ее командиру.

Военнослужащим предстоит в короткие сроки подготовить вооружение, военную и специальную технику к выходу в новые районы, где с личным составом будут проведены занятия по боевой подготовке. Особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам управления, подготовки и совершения маршей, отработки задач охраны и маскировки, противодействию диверсионно-разведывательным группам противника и беспилотной авиации в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня мы начали очередной этап проверки готовности Вооруженных Сил. Подвергается проверке одно из соединений войск Западного оперативного командования. Сегодня мною была осуществлена проверка готовности одного из подразделений, вручено боевое распоряжение командиру бригады на последующие действия, заслушаны основные элементы замысла решения командира бригады по порядку действий остальных подразделений. В целом с задачами подразделения справляются», — отметил Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что погодные условия — не помеха для выполнения задач по предназначению. «Сегодня, работая с командирами подразделений, отметил, что если в таких погодных условиях мы будем готовы и способны выполнять боевые задачи, то нам никакой враг не страшен. Люди теплыми вещами обеспечены, настроение неплохое, все настроены выполнить задачу», — подчеркнул министр.

Глава военного ведомства также рассказал о том, почему необходимо проводить проверки в Вооруженных Силах. «Как спортсмену надо постоянно заниматься, так и нам, людям в погонах, надо постоянно проводить проверки. Одно дело, когда мы составили планы (это важный этап в управленческой деятельности), но проверить их реальность можно только тогда, когда начинаем действовать практически. Мы сразу видим проблемные вопросы, недостатки. Естественно, мы на них реагируем, закладываем в последующие планы и опять их перепроверяем. Такого масштаба проверка — не первая в Вооруженных Силах. Можно сказать, что мы уже вышли на системную основу: за прошлые годы проверили четыре крупных соединения», — резюмировал Виктор Хренин.