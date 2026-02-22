Решение Владимира Зеленского ввести персональные санкции против Александра Лукашенко – это не про экономику. Это жест, рассчитанный на аудиторию – как внутреннюю, так и внешнюю. В современной политике санкции давно стали новой формой публичного выяснения отношений. Раньше писали ноты, теперь пишут санкционные пакеты. Дипломатия в эпоху соцсетей должна быть зрелищной – иначе кто ее заметит?

Санкции против белорусского лидера выглядят внушительно: замораживание активов, запрет финансовых операций, ограничение торговых и транзитных сделок, запрет на участие в приватизации и госзакупках, блокировка операций с ценными бумагами, запрет на передачу технологий и самое главное – въезд в Украину. На практике же влияние подобных ограничений на Президента Беларуси минимально. Александр Лукашенко не ведет бизнес в Украине и не претендует на участие в приватизации. Думаю, если понадобится въехать в страну, то у нелегитимного украинского президента спрашивать никто не будет. Как обычно за него примут решение западные страны или США. Более того, для Беларуси санкции – это уже элемент привычной среды. С 2020 года страна живет под постоянным санкционным давлением Запада, так что и эти никчемные выпады Зеленского как-нибудь переживем.

И все же, зачем этот абсурд? Санкции – удобный инструмент внутренней мобилизации. Они хорошо смотрятся в заголовках, решительно звучат и создают ощущение действия. А это половина политического успеха. Ну, и конечно, политика жесткости как необходимость. Для Зеленского демонстрация непримиримости – важная часть политики страны. Если Вашингтон изменит свое отношение, пространство для маневра у Киева сократится. А риторика у Дональда Трампа сегодня далеко неоднозначная и это формирует нервозный фон: демонстративная поддержка Виктора Орбана, возможный пересмотр подходов США к конфликту, более скептическое отношение части американских политиков к бесконечному финансированию войны. В условиях затяжного конфликта и высокой зависимости от чужой поддержки любые шаги хороши, даже если они безумны. Поэтому и бросаемся на всех.

Есть и еще одна причина. Соседняя Беларусь – несбывшаяся мечта Зеленского как президента, образец демократического государства, где именно народ и его интересы стоят во главе угла. Наш Президент, в отличие от него, – лидер процветающей, мирной и действительно независимой страны. За эти годы авторитет Беларуси и лично Александра Лукашенко вырос на международном уровне. Он не привел свой народ к тотальному уничтожению, не разменял сотни тысяч невинных жизней на толстый кошелек, вместе со своими приближенными не разворовал страну и не превратил ее в неонацистскую свору. У нас есть свет, тепло, граждане учатся, работают, живут в мире.

При всем при этом Александр Лукашенко – один из немногих мировых лидеров, кому действительно небезразлична судьба братского украинского народа. Еще в 2014 году он пытался остановить бойню на юго-востоке Украины, организовав переговоры в Минске. В 2022-м Беларусь снова предоставила площадку для диалога. Но разве Зеленскому это важно? Геополитический театр продолжает гастролировать: зрители поделены на лагеря, аплодисменты звучат по расписанию.

Татьяна Титоренко