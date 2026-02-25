Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит проинформировал по теме оборонительной мощи белорусской армии и патриотизма в современных условиях. Как отметил он, особая роль в системе обеспечения национальной безопасности отведена Вооруженным Силам Республики Беларусь, которые призваны защищать страну от внешних и внутренних угроз. Основываясь на системном анализе военно-политической обстановки, наше государство продолжает развивать армию, адаптируя ее к реагированию на любые возможные вызовы. В Беларуси производят отечественные ракетные системы и артиллерийские боеприпасы широкой номенклатуры, создан новейший ракетный комплекс «Полонез-М», совершенствуются разработанные ранее и принятые на вооружение беспилотные авиационные комплексы и др. В нашей стране в роли стратегического сдерживания размещено тактическое ядерное оружие, поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Боевое мастерство и взаимодействие отрабатывается в ходе масштабных совместных учений.

«Развитие военной мощи государства – это комплексная, высокотехнологичная сфера, охватывающая военный, экономический, научно-технический и морально-политический потенциал», – обозначил Денис Михайлович. В условиях, когда напряженность вокруг Беларуси не спадает, наличие сильной армии остается гарантом безопасности и мирной жизни. Вооруженные Силы сегодня выступают ключевым элементом стратегического сдерживания, обеспечивая предотвращение угрозы применения военной силы против нашей страны. Белорусская армия мобильна, хорошо обучена и оснащена современным вооружением. Но главная ее ценность, по словам военного комиссара, – это люди, добросовестно выполняющие свой долг и демонстрирующие гражданскую зрелость и патриотическое сознание.

Военный комиссар одчекнул, что созданные системы территориальной обороны и народного ополчения придают делу защиты государства всенародный характер. Формируется патриотическое сознание людей, в том числе подрастающего поколения. В стране функционируют 78 центров допризывной подготовки, 307 военно-патриотических клубов, спортивно-патриотические лагеря, создана самодостаточная система подготовки военных кадров (от лейтенанта до генерала): профильные лицеи, суворовское и кадетские училища, Военная академия, 6 военных факультетов вузов, военно-медицинский институт в БГМУ, военные кафедры.

Подытоживая выступление, Валентин Ундруль отметил, что, несмотря на сложную военно-политическую обстановку, обеспечивается военная безопасность нашей страны. Большая заслуга в этом Главы государства. Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают оставаться ключевым элементом стратегического сдерживания, обеспечивающим предотвращение угрозы применения военной силы против нашей страны. В целях своевременного и адекватного реагирования на существующие и потенциальные риски и вызовы военной безопасности в Беларуси реализуется соответствующий комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности государства, чтобы каждый белорус был уверен, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой. «Мирную жизнь в нашем республики, его территориальную целостность есть кому защищать. Однако и мы, каждый на своих рабочих местах, должны делать все, что от нас зависит, качественно выполнять свои обязанности. Во главе всего стоит сильная экономика, сильные регионы, – резюмировал председатель райисполкома. – Главная задача педагогов – воспитать настоящих патриотов, которые будут свято чтить и хранить историю Великой Победы и никогда не позволят ее переписать, беречь мир и независимость. Ведь все мы знаем, кто не помнит своей истории, тот не имеет будущего».

Вопросы, с которыми обратились коммунаровцы к главе района, касались качества питьевой воды. Сельчане пожаловались, что вода из крана идет ржавая. Перебои с обеспечением горячего водоснабжения волнуют жильцов дома №3 по ул. Спортивной и дома №3 по ул. Молодежной. Поступили жалобы и на слабый напор воды на пятых этажах многоквартирных домов. Не менее актуальным является расчистка дорог от снега в населенном пункте. В частности, была обозначена ул. Ленина, которую чистят только частично, а ведь по данному участку дети ходят в школу. Жительница улицы Папоротной обратилась по поводу выкатки канализации от частных домовладений и обозначила сразу несколько проблем: услуга стоит дорого и не зависит от объема.

Все обозначенные вопросы взяты председателем райисполкома на контроль.

Татьяна Титоренко

Фото автора