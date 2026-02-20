Провел встречу заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

По основной теме «Оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях» выступил начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Кирилл Горелов. Он отметил особую роль Вооруженных Сил Республики Беларусь в обеспечении безопасности страны, защите от внешних и внутренних угроз. Беларусь сегодня продолжает развивать собственные Вооруженные Силы и адаптировать их к реагированию на любую ситуацию, которая может сложиться. Развитие военной мощи государства – одна из самых сложных сфер человеческой деятельности. Это комплексная, высокотехнологичная сфера, охватывающая военный, экономический, научно-технический и морально-политический потенциал государства.

В своем выступлении Кирилл Олегович также особое внимание уделил особенностям развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, развитию военно-промышленного комплекса, роли белорусской армии в укреплении региональной безопасности, обязанности и священном долге граждан – защищать свою страну.

Заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Игорь Лахмаков напомнил о порядке проведения кампании по декларированию гражданами доходов, сроках уплаты налогов, ответственности за неуплату. Также Игорь Владимирович рассказал об изменении размеров социальных вычетов при расчете подоходного налога, о ставках подоходного налога при сдаче в аренду недвижимого имущества, гаражей, машино-мест, о целесообразности подключения к электронному сервису Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и создании личных кабинетов.

О соблюдении информационной гигиены, необходимости быть предельно внимательными и не попадаться на уловки и преступные схемы кибермошенников, ни в коем случае не разглашать свои личные данные напомнил участникам встречи заместитель начальника охраны правопорядка и профилактики ОВД райисполкома Виталий Прещепенко.

Останавливаясь на вопросе социально-экономического развития района, Артем Гришай отметил, что на протяжении нескольких лет наблюдается положительная динамика в разных отраслях. В частности, росту экономических показателей способствуют вложение инвестиций, реализация новых проектов, создание рабочих мест. Артем Сергеевич отметил, что СП «АМИПАК»-ОАО, являясь одним из валообразующих предприятий района, также демонстрирует положительную динамику и развивается. И не последнюю роль в этом играет как руководство, так и коллектив.



Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной