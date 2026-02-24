Начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Артем Мещанинов проинформировал по теме оборонительной мощи белорусской армии и патриотизма в современных условиях. Он остановился на роли армии в укреплении региональной безопасности, активном развитии отечественного военно-промышленного комплекса. В Беларуси производят отечественные ракетные системы и артиллерийские боеприпасы широкой номенклатуры, создан новейший ракетный комплекс «Полонез-М», совершенствуются разработанные ранее и принятые на вооружение беспилотные авиационные комплексы и др. В нашей стране в роли стратегического сдерживания размещено тактическое ядерное оружие, поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Боевое мастерство и взаимодействие отрабатывается в ходе масштабных совместных учений.

В продолжении темы заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова обозначила, что Президент не дал разрушить белорусскую армию, сегодня она мобильна, высокотехнична. Данный факт подтверждают внезапные проверки. Создана единая система ПВО с Россией, которая постоянно модернизируется и совершенствуется. При сохранении призывного возраста наша армия ежегодно обновляется путем проведения весеннего и осеннего призывов. Служить в Вооруженных Силах – священный долг и обязанность каждого гражданина Республики Беларусь. Поэтому наша молодежь должна быть обучена, подготовлена, она – залог и гарант нашей безопасности. Как действенный метод воспитания подрастающего поколения в районе действуют патриотические клубы и классы.

Людмила Адамовна также коснулась тем информационной безопасности, сохранения исторической правды и памяти, создания народного ополчения. «Каждый из нас должен понимать, что мы живем и работаем на своей родной земле, и свои суверенитет и независимость никому не отдадим», – резюмировала она.

О ситуации с противопожарной обстановкой в районе присутствующим рассказал начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук, отметив рост как самих возгораний, так и несчастных случаев с гибелью. Неосторожное обращение с огнем, неисправные электропроводка и печное отопление – основные причины пожаров. Виталий Николаевич, обращаясь к конкретным примерам, еще раз напомнил простые правила противопожарной безопасности.

Вера Гаева, директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк», поделилась перечнем предоставляемых населению кредитов, в частности, «На родныя тавары». Его срок продлен до конца текущего года.

Тема демографической безопасности, безопасное времяпрепровождение несовершеннолетних, качественное проведение диспансеризации – эти вопросы также были в центре внимания в ходе встречи с медработниками.

Из зала поступили вопросы, касающиеся порядка замены счетчиков на воду, оборудования остановочного пункта на въезде в горпоселок со стороны райцентра, благоустройства территории памятного для уваровчан места – братской могилы и Городища.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной