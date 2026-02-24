Диалоговая площадка в рамках информационного проекта Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов #ВТЕМЕ состоялась в Бушевской школе. В мероприятии принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Как отметил член Молодежного совета при районном Совете депутатов, председатель молодежного движения «Искра» районного отделения партии «Белая Русь» Станислав Сильченко, молодежная политика сегодня является одним из приоритетных направлений государственного развития и важнейшим ресурсом, от которого зависит будущее страны. В Беларуси выстроена целостная система поддержки молодых граждан, охватывающая гражданско-патриотическое воспитание, помощь молодым семьям, гарантии права на труд и получение качественного образования.

Спикер рассказал о системных мерах, которые принимаются для выявления и поддержки талантливой молодежи, в том числе о деятельности специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Отдельное внимание уделил развитию волонтерского движения в регионе: сегодня в районе действуют 37 волонтерских отрядов, объединяющих 637 человек.

Станислав Сергеевич также поделился опытом реализации проектов на Будакошелевщине. Среди них – литературно-патриотический проект «Через года, через века – помните!», литературный проект «Поэзия и молодежь – есть контакт!», а также спортивный праздник «Вместе мы стремимся, вместе мы достигнем». Члены Молодежного совета являются активными участниками диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами и патриотических акций.

Подводя итоги встречи, Сергей Халдай подчеркнул, что главная цель всех районных мероприятий – воспитание поколения, для которого понятия «здоровье», «патриотизм» и «ответственность за родную землю» станут не просто словами, а осознанными жизненными ориентирами. Он рассказал ребятам о том, какие условия для самореализации молодежи создаются сегодня в районе: ведется реконструкция стадиона в райцентре, в ближайшие годы запланировано строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, регулярно проходят спортивные и патриотические мероприятия.

Отдельно председатель райсовета остановился на теме трудового воспитания и занятости подростков в свободное от учебы время. Он напомнил, что студенческие отряды – это отличный механизм, который работает на Будакошелевщине уже много лет. «Студотряды помогают формировать у молодых людей правильное отношение к труду. Ребята начинают понимать цену деньгам и приобретают навыки работы в коллективе, которые обязательно пригодятся в будущем», – обозначил Сергей Халдай.

Затронул он и тему профилактики правонарушений в молодежной среде. По мнению Сергея Анатольевича, лучший способ уберечь подростков от необдуманных поступков – предложить им интересную и полезную альтернативу. В качестве одной из таких он предложил организовать серию товарищеских матчей по футболу и волейболу, отметив, что спорт объединяет, дисциплинирует и дает правильные ориентиры.

Елизавета Малая

Фото автора