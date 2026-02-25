Белорусам напомнили о строгом правиле, которое многие годами игнорировали: банковскую карту нельзя передавать даже самым близким людям.

МТБанк в своем официальном Telegram‑канале заявил, что использование карты мужа, жены или родственника формально считается нарушением договора.

«А вы знали, что использование карты мужа – это преступление? Ничего личного – это душная рубрика про правила!» – написали в банке в шутливой форме. Однако далее пояснили уже серьезно: карта принадлежит банку и выдается клиенту только во временное индивидуальное пользование.

В МТБанке уточнили, что передача карты третьим лицам – это нарушение условий обслуживания.

В индивидуальное пользование отдается не только сам «пластик», но и ПИН‑код, CVC, SMS‑пароли. Чтобы кто‑то другой мог пользоваться картой официально, потребуется доверенность.

Банк рекомендует своим клиентам более простой и безопасный вариант – оформить дополнительную карту к счету на супруга или родственника, к которым привязан их «пластик». Еще один способ – переводить деньги на их собственные карты.

Кстати, за шопинг по найденной чужой карте могут привлечь к ответственности. Вплоть до уголовной. Правильно в такой ситуации сразу сообщить в банк-эмитент или в милицию.

Почему важно правильно утилизировать старую карту?

Этот вопрос также затрагивает тему безопасности онлайн-платежей. Эксперты в банковской сфере напоминают, что даже после окончания срока действия на карте остается множество конфиденциальных данных: магнитная лента, чип, голограммы, буквенно‑цифровые коды, связанные со счетом. Если такая информация попадет в руки злоумышленников, ее могут считать и использовать в мошеннических схемах.

Раньше владельцы обязаны были возвращать просроченные карты в банк, но это требование утратило силу. Теперь ответственность за утилизацию полностью лежит на пользователе.

Специалисты советуют уничтожать карту механически – с помощью шредера или обычных ножниц. Важно разрезать пластик в местах, где расположены чип, номер, магнитная полоса и другие элементы идентификации. Только так можно гарантировать, что данные не будут восстановлены.

