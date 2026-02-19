Вода является отличным проводником, и при падении включенного в сеть устройства в воду ток напряжением.

Смертельная угроза: Падение подключенного к розетке телефона/пауэрбанка в ванну практически гарантированно приведет к удару током, что зачастую приводит к летальному исходу.

Влажность: Высокая влажность в ванной комнате снижает сопротивление кожи, делая даже слабый разряд тока опасным.

Правило безопасности: Никогда не берите телефон на зарядке в ванну, не пользуйтесь фенами, плойками, электробритвами, подключенными к розетке, во время приема ванны.

Розетки: В ванной комнате должны быть установлены специальные влагозащищенные розетки с крышками и обязательно подключено устройство защитного отключения (УЗО).

Даже если телефон не упадет в воду, влага может привести к поломке устройства или короткому замыканию.

Берегите себя!

