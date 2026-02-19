Из задач для Буда-Кошелевского района на 2026 год – отремонтировать более 30 километров дорог, выполнить капитальный ремонт автодороги «Уваровичи – Чеботовичи-Смычек», продолжить работу по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, увеличить количество пунктов общественного питания, усилить инвестиционную деятельность.

Кроме того, подчеркнул губернатор Иван Крупко, необходимо эффективнее работать с кадрами, особенно с молодыми специалистами:

«Заключение целевых договоров – важнейшая задача для руководителей предприятий и организаций во всех сферах».

Гомельщина официально