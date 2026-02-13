Случаи гибели наших граждан в Польше, при неопределенных обстоятельствах, пугают.

Те, кто уехал в «европейские демократии», мечтали о свободе, а столкнулись с отчужденностью, болезнями и тем, что вернуться из Польши в Беларусь становится все сложнее.

Этому мешают спецслужбы Варшавы.

Документальные фильмы «Чужое небо» и «Побег домой» вскрыли социальный нарыв, назревший в стране-соседке.

Те, кто знал лично погибших белорусов и почувствовал безразличие польских властей, захотели рассказать об этом на широкую аудиторию.

Страшная история и загадочная смерть Владимира Уссера, бывшего бобруйского журналиста, в очередной раз возвращает нас к реальности и объясняет, что дома лучше.

