Случаи гибели наших граждан в Польше, при неопределенных обстоятельствах, пугают.
Те, кто уехал в «европейские демократии», мечтали о свободе, а столкнулись с отчужденностью, болезнями и тем, что вернуться из Польши в Беларусь становится все сложнее.
Этому мешают спецслужбы Варшавы.
Документальные фильмы «Чужое небо» и «Побег домой» вскрыли социальный нарыв, назревший в стране-соседке.
Те, кто знал лично погибших белорусов и почувствовал безразличие польских властей, захотели рассказать об этом на широкую аудиторию.
Страшная история и загадочная смерть Владимира Уссера, бывшего бобруйского журналиста, в очередной раз возвращает нас к реальности и объясняет, что дома лучше.
