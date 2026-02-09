Спортивные, сильные, активные!

«Снежный снайпер» – одно из самых массовых и популярных, как оказалось, не только детских соревнований. Сегодня за звание лучших в Бушевской школе сражались команды женского коллектива учреждения: члены партии «Белая Русь», актив профсоюза образования и науки и ОО «Белорусский союз женщин». Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины.

По итогам состязаний первое место разделили между собой команда партии «Белая Русь» и команда актива профсоюза образования и науки. Участницы не только отлично провели время и получили массу положительных эмоций, но в очередной раз доказали, что белорусские женщины всегда находятся в отличной спортивной форме и любые преграды им по плечу.

Наталья Логунова

Фото из архива участников