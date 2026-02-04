Наша история – яркий пример того, как совместные действия помогают сохранять природу и поддерживать баланс в экосистеме. Забота о диких животных в непростых погодных условиях остается важной частью нашей общей ответственности перед окружающим миром.

Сильные морозы и глубокие снежные заносы этой зимой принесли немало хлопот не только дорожным и коммунальным службам, но и стали настоящим испытанием для лесных обитателей. В поисках пищи и тепла, нередко ослабленные, они все чаще выходят из лесных массивов поближе к людям.

Именно двух таких детенышей косули европейской несколько дней назад обнаружили вблизи Шарибовки и Николаевки. Благодаря совместным оперативным действиям членов БООР и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сеголеток (детенышей в возрасте до года) доставили в райцентр. К службам подключились специалисты райветстанции: провели осмотр малышей и выдали акт, подтверждающий необходимость оказания им ухода и проведения спасательных мероприятий в отношении ослабленных животных.

Решением районной комиссии, координирующей работу по оказанию помощи животным, оказавшимся в бедственном положении, косуль передали на временную передержку жителю Гавель Николаю Юрцову. Он сам вызвался оказать помощь и организовал надлежащий уход. За то время, что сеголетки находились под опекой Николая Сергеевича, видны разительные перемены и в их физическом состоянии, и в поведении. Активные, непугливые, с хорошим аппетитом – именно таких детенышей мы застали в сарае, где они сейчас содержатся. Сухая и теплая сенажная подстилка, зерно, овощи, чистое питье, а самое главное – доброта и забота. Кстати, на мой вопрос, успел ли Николай Юрцов дать подопечным клички, он ответил, что специально не делал этого (итак уже сильно привязался к детенышам). Я же, глядя на их симпатичные мордашки, глазки-бусинки и живой характер, сразу окрестила косулек мышками-малышками. Думаю, читатели со мной согласятся, посмотрев на фотоснимки.

После того как сеголетки окрепнут, наступит благоприятная погода, их вернут в естественную среду обитания. Там они вновь присоединятся к своим сородичам и продолжат жизнь в стаде. Кстати о стаде: недалеко от Гавель мне удалось заснять стадо косуль, да не одно. Красивое зрелище! И мирно пасущиеся животные здесь не редкость. Сотрудники БООР организовали специальные подкормочные площадки, куда регулярно доставляют овес и сено. Эти меры помогают диким животным пережить голодные зимние месяцы и снижают риск их выхода к населенным пунктам.

Наталья Логунова

Фото автора