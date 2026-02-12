Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Громова пояснила нюансы законодательства на примере конкретной ситуации в эфире программы «Белорусское времечко».

За разъяснениями обратилась жительница Гомеля Валентина. Женщина рассказала, что в 2002–2002 гг. она трудилась в ОДО ОРЦ «Заря». Предприятие ликвидировано, запись в трудовой книжке о приеме и увольнении заверена печатью, есть выписки ведомости по уплате страховых взносов в ФСЗН, но документы в архив не передавались и, вероятнее всего, утеряны.

При оформлении пенсии у женщины возник вопрос: как подтвердить стаж и заработок, особенно факт уплаты страховых взносов, чтобы данный период зачли при назначении пенсии?

Представитель Минтруда и соцзащиты пояснила, что после 1 июля 1998 года периоды работы при расчете пенсии засчитывают в стаж при условии уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. При этом важно, из какой суммы заработка уплачивались страховые взносы.

– Если зарплата была ниже минимальной, то мы корректируем стаж в сторону уменьшения. Чтобы подтвердить стаж, после 1 июля 1998 года кроме записи в трудовой книжке необходимы данные о фактическом заработке. Эта же информация требуется и для того, чтобы исчислить пенсию из заработной платы, – пояснила спикер.

Валентине в ее ситуации начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты порекомендовала обратиться в суд.

– Подобная практика судебных разбирательств применяется в Беларуси на протяжении ряда лет и позволяет защитить пенсионные права даже в сложных ситуациях. Главное условие для восстановления справедливости – уплата работодателем страховых взносов за работника. Подтвердить этот факт можно информацией Фонда соцзащиты населения, – рассказала Елена Громова.

Она отметила, что при судебном разбирательстве в качестве доказательства получения заработка в определенном размере могут пригодиться и расчетные листки, если работник их сохранил.

Что делать, если документы организации не сохранились:

— обратиться в архив и уточнить, передавались ли документы ликвидированного предприятия;

— запросить данные через ФСЗН – выписки об уплате взносов могут служить подтверждением;

— если документов нет ни в архиве, ни в фонде, то следует прибегнуть к предусмотренному законом способу – установление размера заработка через суд.

1prof.by