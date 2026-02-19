В соответствии с Правилами любительского рыболовства запрещается въезд и передвижение в рыболовных угодьях, в том числе покрытых льдом (кроме организованных переправ), механических транспортных средств, за исключением мотобуксировщиков (мотособак) мощностью не более 15 лошадиных сил, а также механических транспортных средств Государственной инспекции, территориальных органов Минприроды, Государственной инспекции по маломерным судам, государственных природоохранных учреждений, республиканских унитарных предприятий внутренних водных путей, арендаторов, пользователей рыболовных угодий, иных юридических лиц при наличии документов, подтверждающих законность нахождения в рыболовных угодьях в целях выполнения возложенных на них задач и функций.

Согласно подпункту 2.26 пункта 2 Правил дорожного движения механическое транспортное средство – это транспортное средство, приводимое в движение двигателем.

В соответствии с ГОСТ 31286-2005 «ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ» механическим транспортным средством является транспортное средство, оборудованное двигателем, являющимся единственным средством для приведения его в движение, используемое для перевозки людей, грузов, а также для выполнения специальных работ в сельском или лесном хозяйстве, и предназначенное для передвижения по дорогам общего пользования или вне их.

Следовательно, въезд и передвижение по льду рыболовных угодий на снегоходе запрещается.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ