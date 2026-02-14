Республиканский институт контроля знаний сообщил о восстановлении работы сайта РИКЗ. Ранее из-за высокой нагрузки в его работе наблюдались сбои, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИКЗ.





Чтобы узнать свои баллы на сайте РИКЗ, потребуется идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (паспорта). Получить результаты также можно в личном кабинете участника РТ — данный способ возможен с этого года.

Вместе с результатом школьник увидит сканированную копию своего бланка ответов и информационный материал с подробным разбором заданий тестовой работы по всем учебным предметам (к каждому варианту).

Как ранее сообщили в Министерстве образования, информация о результатах репетиционного централизованного экзамена опубликована 14 февраля в 11.00.