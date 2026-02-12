Как в Беларуси увековечена память воинов-интернационалистов, рассказала на пресс-конференции ведущий научный сотрудник центра военной истории Беларуси Национальной академии наук кандидат исторических наук, доцент Александра Кузнецова-Тимонова.

По ее словам, география участия уроженцев Беларуси в военных конфликтах XX века значительно шире, чем принято считать: она охватывает страны Азии и Африки и включает более десятка государств.

«Историческая оценка этих событий формируется лишь сейчас. Ситуацию нужно менять. Эти войны забытыми быть не должны. Везде ветераны Вооруженных Сил выполняли свой долг, защищали интересы страны», — отметила ведущий научный сотрудник.

В фокусе внимания историков в настоящее время находятся участие уроженцев Беларуси в разминировании территории Алжира, в боевых действиях на территории Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Египта, Сирии, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Йемена в 60-е годы, в постсоветское время — Таджикистана.

«В плане увековечения памяти Беларусь выгодно выделяется на фоне других республик Советского Союза. У нас 15 февраля утвержден как День памяти воинов-интернационалистов в 1998 году первым на территории постсоветского пространства. В каждом областном и районном центре имеются соответствующие скульптурные композиции, памятные знаки, мемориальные доски», — отметила Александра Кузнецова-Тимонова.

Увековечивают память не только тех, кто погиб в Афганистане, но и тех, кто вернулся и вел активную жизнь, внес вклад в развитие независимой Беларуси. В школах созданы музейные уголки, посвященные памяти выпускников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В том числе в городском поселке Свислочь увековечена память погибшего в Эфиопии Владимира Пивоварчика. Имена воинов-интернационалистов присвоены учебным учреждениям, а также 29 улицам. Проводятся спортивные турниры, посвященные памяти воинов-интернационалистов.

Всего, по официальным данным, в ходе боевых действий на территории иностранных государств погибли 789 уроженцев Беларуси. Основная часть потерь приходится на Афганскую войну.

belta.by