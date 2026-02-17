Случайно оплатили не ту услугу или перечислили сумму больше нужной? Многие по ошибке обращаются за возвратом в Министерство финансов. В ведомстве пояснили, куда действительно нужно обращаться, если случилась такая ситуация, сообщает БЕЛТА.

«Минфин действительно проводит платежи, но не принимает решение о возврате средств. Это делают те органы, организации, в пользу которых вы платили (налоговая, таможня, исполком и т.д.)», — подчеркнули в Минфине.

Так куда обращаться за возвратом? «Ответ в вашей квитанции об оплате. Вам нужно найти конечного получателя денежных средств», — отметили в ведомстве.

Откройте чек (квитанцию), найдите строку «Фактический бенефициар» (это и есть реальный получатель, эта организация ведет учет ваших платежей) и обратитесь с заявлением о возврате к данной организации.