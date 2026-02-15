Какие льготы и выплаты предусмотрены законодательством для воинов-интернационалистов, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

На сегодня в Беларуси проживает более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств. Из них 430 человек — инвалиды боевых действий. С 1 февраля 2026 г. в Беларуси повысится пенсия на 250% минимального размера пенсии по возрасту, она составит 310 бел. руб.

Периоды участия в боевых действиях засчитываются в стаж в кратном размере: один месяц службы за три месяца стажа.

В сфере медицинской помощи и реабилитации предусмотрено бесплатное обеспечение лекарствами, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение техническими средствами реабилитации. Также предоставляется право на внеочередное обслуживание в поликлиниках и госпитализацию, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (для неработающих).

Воинам-интернационалистам предоставляется право на бесплатный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте. Они имеют право на первоочередной прием в госорганах и других организациях, а также на государственную поддержку при строительстве или покупке жилья.

Для тех, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, предусмотрены дополнительные гарантии. Это право на пенсию по возрасту на пять лет раньше общеустановленного срока. С 1 февраля 2026 г. повысится пенсия для инвалидов I и II группы — на 400%, она будет составлять 496 бел. руб. Для инвалидов III группы — на 250%, до 310 бел. руб. Инвалиды боевых действий приравнены по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны.

В Минтруда напомнили новые нормы, заработавшие в 2025 г. С 1 мая 2025 г. вступили в силу изменения, предусмотренные законом №37-З «Об изменении законов по вопросам ветеранов».

Ветераны боевых действий, получившие инвалидность в мирное время, теперь также имеют право на снижение пенсионного возраста на пять лет. Этим правом уже воспользовались более 500 человек.

Установлено повышение пенсии на 100% минимального размера (124 бел. руб.) для 760 работников, которые направлялись в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г.

Родителям и супругам (не вступившим в новый брак) погибших военнослужащих — а это порядка 300 человек — пенсия с 1 февраля 2026 г. повышается на 180% и будет составлять 223 бел. руб.

Для них предусмотрены бесплатные лекарства, первоочередное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на городском транспорте, господдержка на жилье, 50-процентная скидка на ЖКУ (для неработающих родителей, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность I-II группы).