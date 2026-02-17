Комитетом госконтроля Гомельской области в январе-феврале текущего года в 21 хозяйстве и 3 райагросервисах изучен ход подготовки техники к весенне-полевым работам.

В отдельных организациях выявлено отсутствие необходимого количества запчастей и надлежащих условий для ремонта техники, приписки ее готовности, нарушения требований ГОСТ при постановке на длительное хранение и иные упущения.

По всем выявленным фактам проинформированы местные органы власти. Ход подготовки к весенне-полевым работам, устранение выявленных недостатков и нарушений остается на контроле КГК.

Комитет госконтроля Гомельской области