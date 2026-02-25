Комитет государственного контроля проведет 26 февраля горячую линию по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами на бесплатной и льготной основах. Об этом сообщили БЕЛТА в КГК.

На горячую линию принимаются сообщения о невозможности приобретения лекарственных средств, отпускаемых по бесплатным и льготным рецептам, длительных сроках ожидания их поступления в аптечную сеть. Также можно обратиться с вопросами об уровне развития и удобстве расположения аптечной сети, отпускающей лекарства на бесплатной и льготной основах, о росте цен на лекарственные препараты, реализуемые по льготным рецептам.

Позвонить на горячую линию можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191. Также сообщения принимаются в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.