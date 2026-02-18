Подростковый возраст – это время экспериментов и открытий, особенно в интернете. Однако именно эта любознательность делает молодых людей легкой мишенью для мошенников.
Вот несколько причин, по которым подростки подвержены риску стать жертвой онлайн-атак:
- Отсутствие опыта: Молодые пользователи интернета не всегда понимают риски фишинга или социальной инженерии.
- Чувство доверия: Часто доверяют незнакомцам из-за желания быть принятыми в сообщество.
- Желание выделиться: Легко поддаются влиянию рекламы о легких заработках или конкурсах с большими призами.
- Неосведомленность о защите данных: Не знают об угрозах кражи личных данных через открытые сети Wi-Fi или небезопасные сайты.
- Страх упустить что-то важное (FOMO): Стремятся получить доступ ко всему новому сразу же, даже если источник вызывает сомнения.
Важно открыто обсуждать эти вопросы с детьми и учить их правилам безопасного поведения в виртуальном пространстве.