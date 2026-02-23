На пресс‑конференции начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Андрей Мотолько озвучил свежие данные о структуре киберпреступности. Картина следующая: доминируют преступления против собственности – их доля составляет 96%. Среди них:

55% – мошенничества с использованием ИКТ;

36% – хищения путем модификации компьютерной информации;

5% – вымогательства с применением ИКТ.

Оставшиеся 4% составляют:

2% – преступления против компьютерной безопасности;

2% – незаконный оборот платёжных инструментов и их реквизитов.

Киберугрозы продолжают эволюционировать, но тренд остается неизменным: основная цель злоумышленников – деньги.