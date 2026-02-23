На пресс‑конференции начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Андрей Мотолько озвучил свежие данные о структуре киберпреступности. Картина следующая: доминируют преступления против собственности – их доля составляет 96%. Среди них:
- 55% – мошенничества с использованием ИКТ;
- 36% – хищения путем модификации компьютерной информации;
- 5% – вымогательства с применением ИКТ.
Оставшиеся 4% составляют:
- 2% – преступления против компьютерной безопасности;
- 2% – незаконный оборот платёжных инструментов и их реквизитов.
Киберугрозы продолжают эволюционировать, но тренд остается неизменным: основная цель злоумышленников – деньги.