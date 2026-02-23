Весна готовится плавно войти в жизнь белорусов. Последняя зимняя неделя придет с плюсовой температурой днем и осадками в виде дождя. Каждая новая оттепель будет длиннее, а морозные периоды – короче и слабее, обрадовал соотечественников в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, ненастный атлантический циклон с Балтийского моря принесет в Беларусь в начале недели осадки в виде снега различной интенсивности: где-то они будут умеренными, а местами улицы сильно заметет. Ситуацию усугубит гололедица на дорогах и туман.

В понедельник, 23 февраля, в разгар дня в Брестской и Гродненской областях будет +3 °C, в Минской, Могилевской и Гомельской – до +2 °C, на Витебщине – около нуля. В ночные часы в первом регионе сохранится +3 °C, на гродненской земле ожидается +2 °C, в Пристоличье и Гомельской области – всего ‑1 °C, в Могилевской и Витебской – до 2 °C мороза.

Во вторник, 24 февраля, прогнозируют высокое атмосферное давление, густой туман и осадки на большей территории страны. Будет дуть западный ветер умеренной силы.

Днем теплее всего будет в Брестской области – до +4, холоднее – в Витебской и Могилевской, где ожидается всего 1 °C тепла. В Пристоличье, Гомельской и Гродненской областях обещают +2 °C.

С заходом солнца сохранится плюсовая температура: в первом регионе будет +3 °C, в Гомельской, Гродненской и Минской областях – не более 1 °C тепла, в Витебской и Могилевской – около нуля.

В среду, 25 февраля, влажные воздушные массы продолжат поступать в Беларусь с западной части Европы. Они принесут осадки в виде мокрого снега на большую часть территории республики, которые будут сопровождаться умеренным ветром переменных направлений. По-прежнему опасность будут представлять туман и гололедица.

Днем в первом регионе обещают +5 °C, в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях до +2 °C, на Витебщине и в Пристоличье – на 1 °C выше нуля. Температура ночью ожидается в Брестской и Гродненской областях в пределах +1 °C, в Гомельской, Могилевской и Минской – около нуля.

По предварительному прогнозу, в четверг, 26 февраля, управлять погодой в Беларуси начнут влажные воздушные массы с юго-запада Европы. Вероятность осадков сводится к минимуму, но по северу Беларуси мокрый снег все же не исключен. Ветер будет дуть с юга, временами порывистый – до 10 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

В разгар дня весеннее тепло придет в Брестскую и Гродненскую области, где ожидается от +12 °C до +8 °C соответственно. На Гомельщине и в Пристоличье будет +3 °C, в Могилевской области – до +1 °C, в Витебской – около нуля.

В темное время суток ожидаются температурные качели: в Брестской и Гродненской областях обещают +2 °C, в Минской и Гомельской – около нуля. Морозной ночь будет на Могилевщине и Витебщине – от 3 °C до 6 °C мороза.

В пятницу, 27 февраля, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в Беларусь интенсивные осадки. Мокрый снег в большей степени накроет северо-запад республики. Прогнозируют высокую влажность, ночной туман и умеренный ветер с юго-запада.

Дневной максимум в конце рабочей недели прогнозируют в первом регионе, где столбики термометров поднимутся до отметки +10 °C. На гродненской земле будет +7 °C, на гомельской – до +6 °C, в Витебской и Могилевской областях – около +3 °C.

Ночь будет теплой: в Брестской и Гродненской областях ожидается +5 °C, в Минске и его окрестностях обещают +2 °C, в Витебской области – всего 1 °C тепла, в Гомельской и Могилевской – около нуля.

В выходные на стыке зимы и весны на метеоусловия будут влиять атмосферные фронты с юго-запада Европы, которые придут с осадками. Днем – в виде дождя, ночь – мокрый снег. Ветер ожидается порывистый с юго-запада.

В последнюю субботу зимы, 28 февраля, в середине дня ожидается в Брестской и Гродненской областях от +9 °C до +7 °C. Немного прохладнее погоду обещают в Пристоличье, Могилевской и Гомельской областях – около +2 °C, на Витебщине – до +1 °C.

В ночные часы столбики термометров покажут плюсовые значения: по западу страны +4 °C, в Минске и его окрестностях – около +2 °C, в Витебской, Могилевской и Гомельской областях – до +1 °C.

В воскресенье, 1 марта, погода останется неустойчивой. Осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега пройдут на всей территории республики. Ночью и утром местами ожидается туман, ухудшающий видимость на дороге до 500 метров.

В первый весенний день, несмотря на сырость за окном, столбики термометров покажут: в первом регионе +9 °C, на гродненской земле – около +6 °C, в Гомельской области – до +5 °C, в Пристоличье – порядка +2 °C, в Витебской и Могилевской – всего +1 °C.

В ночь с воскресенья на понедельник сохранится плюсовая температура: в Брестской области обещают +3 °C, в Гомельской и Могилевской областях – около +1 °C, в Минской, Витебской и Гродненской – около нуля.

1prof.by