На день открытых дверей 6 февраля приглашает колледж МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Чтобы узнать больше о профессии правоохранителей, познакомиться с образовательным процессом и элементами проведения учебных занятий, увидеть учебные классы, специализированные тренажерные залы, тактические комплексы, интерактивные площадки и многое другое, будущие абитуриенты могут приехать 6 февраля в колледж МВД по адресу: Минский район, Горанский с/с, район д. Горани.

На мероприятии представится возможность пообщаться с руководством и представителями приемной комиссии колледжа, получить ответы на все интересующие вопросы. С ними можно также обратить по телефону +375(25) 940-78-00.