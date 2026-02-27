На базе средней школы №1 г. Буда-Кошелево – Школы мира прошел военно-патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!». В упорной борьбе за звание лучших соревновались команды Дуравичской и Уваровичской школ, гимназии, СШ №1 райцентра, а также аграрно-технического колледжа.

Среди почетных гостей мероприятия – заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, заместитель военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов капитан Владислав Дорофейский, главный специалист райисполкома Оксана Чечко, председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» майор в отставке Сергей Маслов.

Программа фестиваля включала два блока. В военно-спортивной части ребята соревновались в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, надевании противогаза на время, разборке-сборке автомата, снаряжении магазина АК-74 и стрельбе из пневматической винтовки. Юноши и девушки также продемонстрировали строевую выправку, четкость выполнения поворотов на месте и в движении, слаженное исполнение песни и произнесение воинского приветствия.

Не менее насыщенной оказалась и творческая часть. Команды подготовили видеоролики «Чернобыль… Сохраняя память», приуроченные к 40-летию Чернобыльской трагедии, и коллажи, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. Лучший коллаж представила Уваровичская школа, команда была отмечена благодарностью организаторов.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: почетное 3-е место заняла команда СШ №1 г. Буда-Кошелево, 2-е – у ребят из гимназии, победителем фестиваля признана команда Уваровичской школы.

Отдельно были отмечены лучшие в личном зачете. Снайперскую точность среди девушек продемонстрировала гимназистка Дарья Никитина, среди юношей – Матвей Журавлев из СШ №1. Лучшее время по разборке-сборке автомата АК-74 показал представитель команды Уваровичской школы Илья Грицков.

Победителям и призерам соревнований вручили дипломы, грамоты, а также сладкие подарки от РО ОО «БРСМ», «Белая Русь», «Белорусский союз женщин».

Елизавета Малая

Фото автора