Гороскоп на 2 – 8 февраля для всех знаков зодиака.

Овен. ЛЮБОВЬ. Человек, с которым столкнет вас судьба, надолго останется в вашей жизни. Не исключено, что сначала вы станете только друзьями, но потом вспыхнут настоящие чувства. УСПЕХ. Энергичности поубавится, но это не критично. Значит, пришло время отдохнуть, уйти в отпуск. Восстановить силы и привести в порядок нервную систему особенно важно до дня вашего рождения. ЗДОРОВЬЕ. Позаботьтесь о глазах. Не читайте при плохом свете, ограничьте пребывание перед компьютером.

Телец. ЛЮБОВЬ. Если вы одиноки и решительно настроены на перемены в личной жизни, больше общайтесь и знакомьтесь в соцсетях, встречайтесь с друзьями, организовывайте вечеринки. Совет семейным знакам: не разговаривайте с партнером на повышенных тонах. УСПЕХ. Вложите энергию в улучшение дома, обновите гардероб или сосредоточьтесь на создании комфорта. Одним словом, займитесь тем, что поднимет вам настроение. ЗДОРОВЬЕ. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

Близнецы. ЛЮБОВЬ. Вы будете постоянно копаться в людях, желая найти то, что создали в своих фантазиях. Увы, далеко не все окажутся идеальными, и это нормально. УСПЕХ. Не бойтесь поделиться с руководством своими идеями: вас услышат, примут информацию к сведению. Чем активнее вы будете на этой семидневке, тем больше у вас шансом продвинуться по карьерной лестнице. ЗДОРОВЬЕ. В целях профилактики полезно посетить гастроэнтеролога.

Рак. ЛЮБОВЬ. Семейным парам, в союзе которых не все складывается благополучно, нужно срочно садиться за стол переговоров и решать проблемы мирно. Неужели вы не понимаете, что уже почти на грани разрыва? УСПЕХ. Старайтесь быть крайне внимательными при расчетах и подписании документов. Деньгами не разбрасывайтесь, иначе останетесь совсем на мели: придется влезать в долги. ЗДОРОВЬЕ. При работе с бытовой техникой соблюдайте правила безопасности.

Лев. ЛЮБОВЬ. Вас может закружить вихрь страсти, вот только о перспективах в новых отношениях вы вряд ли станете думать — может, оно и правильно! УСПЕХ. В общении с коллегами и руководством ведите себя сдержаннее. Так удастся избежать жарких споров и разногласий. Кто-то займет высокую должность, что автоматически улучшит материальное положение. ЗДОРОВЬЕ. Избегайте стрессов и перенапряжения, иначе получите нервный срыв.

Дева. ЛЮБОВЬ. Из-за бытовых неурядиц вам будет сложно найти общий язык с партнером. На этом фоне возможны конфликты, недоверие. Главное, не припоминайте второй половинке то, что давно осталось в прошлом. УСПЕХ. Займитесь, наконец, тем, что давно откладывали: пройдите медосмотр, запишитесь в тренажерный зал или в танцевальный клуб. В общем, сделайте что-то полезное для себя, а не кого-то. ЗДОРОВЬЕ. Разнообразьте в свой рацион морепродуктами, свежими фруктами и орехами.

Весы. ЛЮБОВЬ. Радуйтесь жизни, встречам и людям, с которыми сведет судьба. Все может начаться с невинного флирта, а закончиться… красивым любовным романом. Новый партнер будет не просто симпатичным, но и интересным в общении. УСПЕХ. Работы может быть много, придется усердно взяться за текущие дела. Ни в коем случае не распыляйтесь на все и сразу, это подорвет организм и нервную систему. ЗДОРОВЬЕ. Ограничьте потребление сахара и мучных продуктов.

Скорпион. ЛЮБОВЬ. Будьте ближе к детям, искреннее и теплое общение поможет перешагнуть те барьеры, которые возникли в отношениях с юным поколением. Удачный период для планирования беременности. УСПЕХ. Замечательный период для творческих проектов: дерзайте, чтобы во всей красе показать свои таланты. Важно, чтобы занятие, которым вы будете полностью увлечены, приносило моральное удовлетворение. ЗДОРОВЬЕ. Уровень энергии средний, рационально распределяйте силы.

Стрелец. ЛЮБОВЬ. Чаще общайтесь с партнером «по душам», доверяйте друг другу. Отсутствие взаимопонимания — первая ступень к разладу в отношениях. УСПЕХ. Если руководство предложит удаленную работу — соглашайтесь, так вы сможете больше времени уделять личным вопросам. Не исключены конфликты с коллегами: они вдруг решат, что вправе указывать, как вам работать. ЗДОРОВЬЕ. Аэробные нагрузки и плавание помогут оставаться в тонусе.

Козерог. ЛЮБОВЬ. Есть шанс встретить человека, взгляды на жизнь которого будут полностью совпадать с вашими — не упустите его. Тем, кто уже нашел свою половинку, звезды обещают стабильные и гармоничные отношения. УСПЕХ. Если вы в поисках работы, не отказывайтесь от предложения, которое на первый взгляд покажется вам абсолютно неперспективным. Удачным будет шопинг, запланированный на среду или воскресенье. ЗДОРОВЬЕ. Стоит отказаться от крепких спиртных напитков, копченостей и солений.

Водолей. ЛЮБОВЬ. Перемена прически, стиля одежды или макияжа повлияет на ваше внутреннее самоощущение. Этот совет особенно важен для тех, кто в поиске своей половинки. УСПЕХ. Не ведите себя чересчур амбициозно и самонадеянно — тем более, что качество вашей работы порой оставляет желать лучшего. ЗДОРОВЬЕ. Возможно недомогание и появление симптомов простуды. Пройдите обследование.

Рыбы. ЛЮБОВЬ. Старый знакомый предложит возобновить связь: шансы, что эта попытка будет удачной, очень малы. Ваша отрешенность от реальных забот огорчит любимого человека. УСПЕХ. Личные планы и идеи держите при себе. Это не лучший период, когда можно рассказывать о них коллегам и руководству. Не желательно сейчас устраиваться на новую работу. ЗДОРОВЬЕ. Если считаете, что не справляетесь с депрессией, обратитесь к врачу.

mlyn.by